Javier Milei tiene a la firma un DNU para que la AGN tenga ocho miembros y mayoría no peronista

Javier Milei está decidido a completar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN) con un decreto de necesidad y urgencia, que sumaría dos miembros al organismo para sumar consenso. El plan del Gobierno es que Unión por la Patria (UP) sólo consiga tres bancas y el resto se reparta entre oficialismo y aliados.

En cuanto a la composición, se trata de una iniciativa similar a la presentada por José Mayans , el jefe de UP en el Senado, quien se saldría con la suya y sostendría dos bancas en el directorio para su fuerza. De esta manera, no le sería tan fácil al formoseño impulsar la derogación del DNU, que sólo queda desestimado si es rechazado en las dos cámaras.

En diálogos con sus aliados, el oficialismo espera que la composición final no tenga mayoría de UP, porque sólo le darían un lugar en Diputados. El bloque conducido por Germán Martínez ya había aceptado esa representación cuando acordó repartir dos lugares con Emilio Monzó , de Encuentro Federal; y reservar un tercero para la Libertad Avanza (LLA). Esa votación no fue posible y el trío de la AGN que corresponde a la cámara baja sigue vacante, como hace un año.

Los auditores designados en el Senado cumplieron su mandato este año y tampoco fue posible votar una nueva integración. Además del proyecto de Mayans, presentó uno el salteño Juan Carlos Romero , aliado del oficialismo, para que la AGN sostenga el directorio de seis miembros, pero con cuatro años de mandato y no los ocho actuales. Las iniciativas ni siquiera llegaron a discutirse, porque el único plenario de comisiones a tal fin no tuvo cuórum.

Los auditores de Javier Milei

Martín Menem también presentó un proyecto para completar la AGN que empezó a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, pero no hubo consenso. Incluye una propuesta extravagante: darle dos lugares al Senado y cuatro a Diputados. En compensación, la cámara alta tendría potestad para elegir, dentro de una terna, al presidente de la auditoría, un cargo reservado a la oposición con mayor representación legislativa. El DNU que preparan en la Rosada corregiría esa anomalía.

El debate del proyecto de Menem fue la mañana de la sesión en la que UP y Encuentro Federal buscaban sesionar para nombrar tres auditores. La idea era que además del kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Monzó, quedase una vacante para LLA.

Las distintas tribus de la UCR no estaban conformes con la propuesta, que contribuyó a que no hubiera cuórum ese día. Tanto fue así que, en la sesión del miércoles, este tema no fue parte de la convocatoria de la oposición.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1927866915638136924&partner=&hide_thread=false #Congreso AGN



La Libertad Avanza quiere cambiar la ley antes de nombrar auditores y divide a Unión por la Patria



https://t.co/kAAwxQd8J8

@mauriCanta pic.twitter.com/j19kkV9LNo — LETRA P (@Letra_P) May 28, 2025

Además de tres peronistas, en las negociaciones entre el oficialismo y aliados hay garantizado al menos un cupo en la AGN para La Libertad Avanza la UCR, el PRO y los partidos provinciales. La obsesión del oficialismo es ubicar a Santiago Viola, arquitecto jurídico del partido de Gobierno.

El desafío es cuál de estas fuerzas se queda con dos lugares, uno por Cámara. La UCR los pide a gritos, porque ya tiene a sus elegidos: los exjefes de bloque Luis Naidenoff y Mario Negri.

Este acuerdo, además, no incluye al bloque Encuentro Federal de Diputados, porque en la Rosada no quieren beneficiar a Monzó, artífice de muchos traspiés del Gobierno en Diputados. "O van dos de partidos provinciales o dos radicales, pero no le vamos a abrir el juego a los del medio", es la frase repetida entre los libertarios.

El futuro de la AGN

La Auditoría es un órgano creado por la Constitución que asiste al Congreso en el control del Estado. Realiza auditorías sobre los gastos ejecutados, que luego son enviadas al parlamento, donde se evalúan en primera instancia en la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas.

Pueden surgir dictámenes de mayoría y minoría que se consideran en los plenos: si ambos avalan una auditoría, esta suele ser usada por funcionarios como defensa de su gestión, aunque ese argumento no siempre es tenido en cuenta en los Tribunales. Cristina Fernández de Kirchner puede dar fe.

Desde la asunción de Milei, el presidente de la AGN es Juan Manuel Olmos, propuesto por el Partido Justicialista, que por entonces presidía Alberto Fernández. Aun con directorio completo, el trabajo del organismo está retrasado: recién la semana pasada la bicameral trató la cuenta de inversión de 2018. UP la rechazó, por el acuerdo con el FMI. El debate seguirá en el recinto. Es lo que debería ocurrir.