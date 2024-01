Este martes, mientras se negociaba el dictamen de comisión, Manes, que no estaba en el palacio, anunció por Twitter que no la votará. Logró que lo siguieran siete de los 15 radicales que integraron el plenario y La Libertad Avanza tuvo que afinar las cuentas para quedarse con el dictamen de mayoría.

El diputado Carlos Gutiérrez, que integra Hacemos Coalición Federal, denunció que el artículo sobre biocombustibles del dictamen de la #LeyÓmnibus no tuvo los cambios que habían acordado los gobernadores pic.twitter.com/jnMYJPBaQS — LETRA P (@Letra_P) January 25, 2024

Este grupo tenía la decisión de presentar un dictamen propio, pero finalmente aceptaron no firmar ninguno para no acentuar la crisis interna. Fueron necesarias gestiones del jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, y llamados a los gobernadores que no quieren romper relaciones con la Casa Rosada. Hubo rebeldes que aprovecharon el retroceso para negociar algunas reformas en los capítulos de cultura.