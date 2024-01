Ley ómnibus: Pullaro hizo lobby en el Congreso para evitar el aumento de las retenciones

El gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro , recorrió el Congreso en la previa del plenario de comisiones que tratará este martes el proyecto de bases y puntos de partida, conocido como ley ómnibus , para garantizar el rechazo de todas las bancadas de la oposición dialoguista a los artículos que aumentan las retenciones a las exportaciones . Pullaro visitó al bloque UCR, presidido por Rodrigo De Loredo , y tenía previsto visitar autoridades de otras bancadas que ayudará a la aprobación de la ley, como Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF), no sin antes definir las últimas modificaciones en el recinto.

Pullaro fue a cercenarse de que el aumento de las retenciones no pasa el filtro legislativo. "Los dos temas que nos quedaron son el aumento de las retenciones al maíz, trigo, soja y sus derivados; y a la industrial, que se incrementa de 3 a 15% y saca a Santa Fe de la cancha. Tenemos respaldo del bloque de la UCR que va a acompañar estos planteos", garantizó.

"Látigo y billetera"

De Loredo se negó a anticipar si su bloque firmará un dictamen con La Libertad Avanza o presentará uno propio, un debate interno que seguía al cierre de esta nota. "No tenemos la discusión saldada, pero son herramientas posibles", se evadió.

"Lo primero que hicimos fue empalmar intereses del interior productivo para evitar el lobby hidrocarburífero. Eso se logró. Luego sabíamos que el camino era no afectar a las economías regionales. Ahora, el radicalismo va a ser una garantía de que no va a prosperar el aumento de retenciones".

El cordobés cuestionó además que para engrosar sus arcas el presidente haya apelado a impuestos no coparticipables, como las retenciones. "No podemos entrar de vuelta en la lógica del látigo y la billetera. El esfuerzo lo tenemos que hacer todas las jurisdicciones", advirtió De Loredo.

El diputado le restó expectativas al proyecto para bajar el mínimo no imponible que enviaría el Gobierno. "Si se quiere encarar el problema por Ganancias puede hacerlo, pero no puede ir por una lógica que no resuelva ningún problema de las provincias".