Maní, maní: el oro cordobés se coló en la pelea de la ley ómnibus

mani_1.png

La más grande es AGD, de Roberto Urquía, exsenador justicialista y dueño de la aceitera nacional que más exporta y ranquea con las grandes multinacionales, con una participación del mercado del 20%. La siguen Prodeman de la familia Cavigliasso con el 10%; Olega de Tomás Ramsfelder con el 9%; Golden Peanut and Tree Nuts, subsidiaria de ADM, la única firma internacional. También están Manisel, Insa Indelma, Cotagro que tiene participación en ACA, entre otras.

Algunos de estos empresarios integran la cámara que las nuclea y fueron quienes están en pleno lobby para frenar las retenciones. De hecho, viajaron hasta las oficinas de Francos esta semana para meter presión. Formó parte de la comitiva también el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso, integrante ilustre de la dinastía que comanda Prodeman.

GUILLERMO FRANCOS INDUSTRIA DEL MANÍ (1).jpeg

Hay que señalar que más allá de estar catalogada como economía regional, la industria del maní posee alta rentabilidad y no se limita a las pymes. En algunos casos, todo lo contrario. Por eso cabe la pregunta que se hizo el Gobierno: por qué no tributa como otras oleaginosas. Al margen de ser un sector pujante, en términos de valor exportado no es comparable con la soja o el maíz y, por ende, el aporte a las arcas nacionales en el ingreso de divisas y de derechos de exportación no resultan determinantes.

Argentina se ubica como el primer exportador global de maní habitualmente o, al menos, en el top tres del ranking en algún año en particular. Exporta más del 70% de su producción y se lleva más de un quinto del comercio mundial de esta oleaginosa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffacusonatti%2Fstatus%2F1480884019386535940&partner=&hide_thread=false AGD

Familia Urquía

280.000 toneladas al año

Participación: 20%



La firma número uno del sector @AGDagro siembra, selecciona, blanchea, industrializa y exporta en varias de sus plantas ubicadas en Dalmacio Velez, Alejandro Roca, Niza y General Deheza pic.twitter.com/GTmNJEl5yT — Facu Sonatti (@facusonatti) January 11, 2022

Semejantes niveles de exportación no serían posibles sin los buenos niveles de producción y el relativamente bajo consumo interno que existe en Argentina. Los principales productos de exportación del complejo son maní sin cáscara y aceite en bruto, pero también se produce el blancheado, tostado, frito y pastas.

Un dato es que el valor bruto por hectárea supera a la soja y el maíz, aunque se trata de un cultivo más costoso, lo que implica más inversión y rotación del uso del suelo con otros cultivos. Todo esto podría tener modificaciones si las retenciones entraran a jugar. Por eso el apuro de Llaryora y de las empresas para que se retoque el proyecto de ley ómnibus.