Fernanda Raverta: "La sociedad es responsable de lo que vota"

Fernanda Raverta fue fiscal de mesa el último domingo

La senadora electa de Fuerza Patria Fernanda Raverta manifestó su preocupación por el nivel de ausentismo en las elecciones del 26-O y habló de "responsabilidad ciudadana" en los resultados de Mar del Plata, al afirmar que casi la mitad de los votantes (49,29%) en la ciudad respaldó a un modelo, el de La Libertad Avanza, que considera negativo.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Al analizar los números de las últimas elecciones nacionales, Raverta sostuvo que el voto popular refleja decisiones colectivas que deben ser asumidas. “La sociedad se hace cargo de lo que vota, y lo que vota es un gobierno que reprime jubilados, ajusta a personas con discapacidad y reprime periodistas”, dijo, en alusión tanto a la gestión nacional como a la local.

La dirigente peronista apuntó contra Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata: "Evidentemente, la sociedad está de acuerdo con ese camino, porque la mitad de los que fueron a votar lo eligieron”.

El impacto del ausentismo y la nueva forma de votar Raverta también expresó su preocupación por la escasa concurrencia a las urnas. “Me pareció que venía menos gente de la que tenía que venir, eso me parece gravísimo”, manifestó tras haber fiscalizado el domingo en la escuela 19. Comparó la baja participación con la registrada en las elecciones del pasado 7 de septiembre, y consideró que el cambio de modalidad para votar mediante la Boleta Única Papel (BUP) influyó negativamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferraverta/status/1982423158897434679?s=48&partner=&hide_thread=false Estoy fiscalizando en una escuela en Mar del Plata.

Veo a muchos vecinos y vecinas llegar con incertidumbre sobre esta nueva forma de votar, pero con la firme esperanza de poner un freno y empezar a cambiar las cosas.



Nada nunca fue fácil, pero siempre supimos que cuando el… pic.twitter.com/fl6vexJOeZ — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 26, 2025 Según explicó, el nuevo sistema generó desinformación y temor entre los electores. “Hubo una trampa cambiando el sistema de votación en muy poquito tiempo para que aquel que tuviera alguna duda se quedara en su casa”, acusó la referente del peronismo marplatense.

Críticas a la gestión municipal y mensaje al electorado La senadora electa denunció el deterioro de la ciudad bajo la actual administración. “Mar del Plata está abandonada, no hay una sola obra pública hecha por el municipio”, afirmó. Además, criticó el uso partidario de símbolos históricos: “Banalizar el 'Nunca Más' con fines electorales me parece muy mal”. A pesar de las críticas, Raverta reconoció la necesidad de autocrítica dentro de su espacio. “Tenemos que replantearnos cómo dar mejor el mensaje y ser más confiables para que nos voten”, expresó. En ese sentido, valoró la posibilidad de que el electorado se exprese: "Banco que la sociedad elija, incluso cuando no nos elige”.

Compartir en:







