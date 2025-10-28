ECOS DE LA OLA VIOLETA

Fernanda Raverta: "La sociedad es responsable de lo que vota"

Advirtió sobre el ausentismo electoral y lo vinculó a la BUP por "generar temor" en los votantes. Dardos contra Montenegro: “Mar del Plata está abandonada".

Por Letra P | Periodismo Político
Fernanda Raverta fue fiscal de mesa el último domingo

Fernanda Raverta fue fiscal de mesa el último domingo

La senadora electa de Fuerza Patria Fernanda Raverta manifestó su preocupación por el nivel de ausentismo en las elecciones del 26-O y habló de "responsabilidad ciudadana" en los resultados de Mar del Plata, al afirmar que casi la mitad de los votantes (49,29%) en la ciudad respaldó a un modelo, el de La Libertad Avanza, que considera negativo.

Notas Relacionadas
Sebastián Pareja.
EL JEFECITO EN BUENOS AIRES

Pareja se empodera: de la renuncia del 7-S a la consolidación de su modelo territorial libertario

Por  Juan Rubinacci

Al analizar los números de las últimas elecciones nacionales, Raverta sostuvo que el voto popular refleja decisiones colectivas que deben ser asumidas. “La sociedad se hace cargo de lo que vota, y lo que vota es un gobierno que reprime jubilados, ajusta a personas con discapacidad y reprime periodistas”, dijo, en alusión tanto a la gestión nacional como a la local.

La dirigente peronista apuntó contra Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata: "Evidentemente, la sociedad está de acuerdo con ese camino, porque la mitad de los que fueron a votar lo eligieron”.

El impacto del ausentismo y la nueva forma de votar

Raverta también expresó su preocupación por la escasa concurrencia a las urnas. “Me pareció que venía menos gente de la que tenía que venir, eso me parece gravísimo”, manifestó tras haber fiscalizado el domingo en la escuela 19. Comparó la baja participación con la registrada en las elecciones del pasado 7 de septiembre, y consideró que el cambio de modalidad para votar mediante la Boleta Única Papel (BUP) influyó negativamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferraverta/status/1982423158897434679?s=48&partner=&hide_thread=false

Según explicó, el nuevo sistema generó desinformación y temor entre los electores. “Hubo una trampa cambiando el sistema de votación en muy poquito tiempo para que aquel que tuviera alguna duda se quedara en su casa”, acusó la referente del peronismo marplatense.

Críticas a la gestión municipal y mensaje al electorado

La senadora electa denunció el deterioro de la ciudad bajo la actual administración. “Mar del Plata está abandonada, no hay una sola obra pública hecha por el municipio”, afirmó. Además, criticó el uso partidario de símbolos históricos: “Banalizar el 'Nunca Más' con fines electorales me parece muy mal”.

A pesar de las críticas, Raverta reconoció la necesidad de autocrítica dentro de su espacio. “Tenemos que replantearnos cómo dar mejor el mensaje y ser más confiables para que nos voten”, expresó. En ese sentido, valoró la posibilidad de que el electorado se exprese: "Banco que la sociedad elija, incluso cuando no nos elige”.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei en el festejo libertario en la ciudad de Buenos Aires
OLA VIOLETA

Buenos Aires: el caso del único ditrito donde LLA perdió votos entre el 7-S y el 26-O

La alianza pro libertaria creció o se mantuvo en 134 de los 135 distritos. Los números de la intendencia que no le pudo mantener el número a Milei.
Cerca de Axel Kicillof dicen que la relación con La Cámpora está terminada
TODO ROTO

Cerca de Kicillof dan por terminada la relación con La Cámpora

Creen que ya no tiene sentido buscar sintonía. Diálogo justo y necesario y cada uno por su lado. Reunión con el MDF y puerta abierta a los cambios de gabinete.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

Javier Milei en el Congreso
OLA VIOLETA

Las claves del nuevo Congreso que crea la victoria de Milei

Por  Mauricio Cantando
Cámara de Senadores 2025 antes y después del 10-D.
OLA VIOLETA

Senado: La Libertad Avanza supera el tercio con el PRO y CFK sostiene el bloque más grande

Por  Mauricio Cantando
Patricia Bullrich, candidata a presidenta previsional del Senado.
EFECTO OLA VIOLETA

Bullrich y Márquez, las figuras de Karina Milei para relegar a Villarruel

Por  Mauricio Cantando
Cámara de Diputados 2025, antes y después del 10-D,
OLA VIOLETA

Diputados: Milei tendrá un tercio para blindar vetos y el bloque más grande con aliados

Por  Mauricio Cantando