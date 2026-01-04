León XIV pidió "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la ofensiva de Estados Unidos

León XIV instó a respetar la soberanía de Venezuela y velar por el bienestar del pueblo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un operativo militar llevado a cabo por Estados Unidos . En su mensaje de este domingo, el papa pidió superar la violencia e impulsar caminos de justicia y paz, desmarcándose de las amenazas de Donald Trump .

Desde la ventana del Palacio Apostólico y tras el rezo del Ángelus, el pontífice afirmó: “El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”. Con tono pausado, León XIV se dirigió a los fieles con un mensaje cargado de preocupación y llamado a la reflexión.

El Papa solicitó garantizar “el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno” y trabajar por la estabilidad institucional del país. Además, convocó a rezar por la nación sudamericana, invocando a la Virgen de Coromoto y a los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles , canonizados por él mismo en octubre.

El pasado 3 de enero, comandos especiales estadounidenses ingresaron a Caracas en una operación sorpresiva que culminó con la detención de Maduro y su esposa , quienes fueron trasladados a una prisión en Nueva York. El hecho reconfiguró el mapa político y reavivó las tensiones internacionales.

En este contexto, el líder de la Iglesia católica pidió evitar toda escalada violenta y “construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”. La declaración fue interpretada como un respaldo al diálogo institucional.

El mensaje del pontífice se inscribe en una postura sostenida desde su elección en el cónclave del 8 de mayo. En diciembre, durante su regreso de Líbano, había declarado: “Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”.

La Iglesia venezolana y un llamado a la unidad

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un documento en el que expresó su cercanía al pueblo ante la crisis institucional, rechazó la violencia y exhortó a mantener la esperanza. “Pidamos a Dios nos conceda a todos los venezolanos serenidad, sabiduría y fortaleza”, expresaron los obispos en el texto difundido el pasado 4 de enero.

El pronunciamiento se conoció horas después del operativo militar de Washington, en medio de un clima de incertidumbre y conmoción nacional. Los obispos alentaron a preservar la unidad, promover el encuentro y adoptar decisiones orientadas al bien común.

En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión urgente para analizar el impacto regional de la detención de Maduro, en el marco de una discusión sobre amenazas a la paz global.

Repercusiones y contexto en la Santa Sede

La situación venezolana también tiene eco en la diplomacia vaticana. El arzobispo Edgar Peña Parra, actual número dos de la Secretaría de Estado, es venezolano y mantiene contacto permanente con los actores locales. El cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado, fue nuncio en Caracas hasta 2013.

A lo largo de 2025, el papa León XIV intervino en varias oportunidades con prudencia. En noviembre, desde Castel Gandolfo, volvió a defender el diálogo como vía para mejorar el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela, tras un operativo naval en el mar Caribe ordenado por el entonces presidente Trump.

Esa vez, Maduro agradeció públicamente: “Gracias papa León, muchas gracias”, dijo durante el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. En septiembre, la opositora María Corina Machado había solicitado su intercesión por los presos políticos, reforzando el rol del Vaticano como actor mediador.

En medio del mayor sacudón institucional en años, la palabra papal volvió a sonar fuerte en defensa de la soberanía venezolana, en línea con una visión humanitaria y de paz que busca evitar mayores fracturas sociales y geopolíticas en la región.