Legislatura bonaerense: el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras rurales por extranjeros

Facundo Tignanelli, impulsor en la Legislatura bonaerense del proyecto para limitar la cantidad de tierras rurales en manos extranjeras.

El kirchnerismo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para limitar al 15% la cantidad de tierras rurales en manos extranjeras, un porcentaje que se aplicará sobre todo el territorio provincial y sobre la superficie de cada municipio. Además, crea un régimen provincial de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.

La iniciativa impulsada por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli , Noelia Saavedra y Cintia Romero aparece en medio de la disputa por la Ley Nacional de Tierras . El gobierno de Javier Mile i intentó derogarla mediante el DNU 70/2023, pero una medida cautelar restituyó su vigencia. La Casa Rosada también busca modificar las restricciones a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada .

El tratamiento de esa iniciativa estaba previsto para el 16 de julio en el Senado, pero el oficialismo no reunió los votos y se postergó la sesión. Uno de los principales desacuerdos se concentra en el capítulo sobre la compra de campos por extranjeros. La discusión en el Congreso se trasladó al próximo jueves 6 de agosto, en medio de un clima social adverso a la iniciativa, según indican los estudios de opinión pública.

El proyecto bonaerense fija un máximo del 15% de tierras rurales bajo titularidad o posesión extranjera. El límite deberá respetarse en toda la provincia y en cada uno de sus 135 municipios. También establece que las personas o empresas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% del cupo permitido para extranjeros.

EL 77% DE LOS ARGENTINOS ESTÁ A FAVOR DE LIMITAR LA COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE EXTRANJEROS 77% de acuerdo 16,7% en desacuerdo 6,3% no sabe Adelanto de #DomingoDeDatos . Ficha técnica: Nacional | 16-18/7 | N=1.400 | Error ±2,62% | 95% de confianza. pic.twitter.com/C2wa6doHz6

En la denominada Zona Núcleo, cada titular podrá adquirir hasta 1.000 hectáreas. Para el resto de la provincia, la reglamentación deberá definir superficies equivalentes según la ubicación y las características productivas de cada región.

La iniciativa incorpora excepciones. Quedarán fuera de las restricciones los extranjeros que acrediten diez años de residencia continua y permanente en el país, y quienes tengan hijos argentinos y demuestren cinco años de residencia.





Un registro para controlar las operaciones

La propuesta crea un Registro Provincial de Tierras Rurales para relevar la cantidad de campos en manos extranjeras y reunir información catastral y dominial.

El registro tendrá que identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos, fondos de inversión y empresas vinculadas que posean, administren o exploten tierras rurales.

Cuando esa información no pueda determinarse, la operación no recibirá el certificado de habilitación. Tampoco podrá ser inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. El texto prohíbe utilizar personas argentinas o sociedades constituidas en el país para ocultar a los verdaderos propietarios.

Protección para zonas y recursos estratégicos

El proyecto crea un régimen especial para las zonas de protección territorial estratégica. La categoría incluye cuencas hídricas, humedales, islas, costas, reservas naturales y áreas protegidas.

También alcanza a cinturones hortícolas, zonas periurbanas, áreas de producción de alimentos y territorios vinculados con la agricultura familiar.

Las operaciones realizadas por personas o empresas extranjeras en esos sectores necesitarán una autorización provincial previa. El requisito se aplicará a la propiedad, posesión, explotación, administración o aprovechamiento económico de los inmuebles.

TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS Ley de tierras: Germán Martínez y Marcelo Lewandowski dejaron la interna partidaria a un lado para rechazar el proyecto oficialista



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El antecedente de la Ley de Tierras

La propuesta toma como base la Ley Nacional 26.737, aprobada en 2011. Esa norma fijó un límite del 15% para la cantidad de tierras rurales en manos extranjeras, un porcentaje que debía respetarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio. La ley también estableció que una misma nacionalidad no podía ocupar más del 30% del cupo disponible.

Además, limitó a 1.000 hectáreas la superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero en la Zona Núcleo.

La norma ya alcanzaba a la provincia de Buenos Aires. El nuevo proyecto busca crear herramientas provinciales de registro, control y autorización. También suma protecciones para humedales, recursos hídricos, cinturones hortícolas y áreas de agricultura familiar.

Los distritos con mayor presencia extranjera

Los fundamentos del proyecto citan datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. Según esas cifras, en la provincia existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras. Representan el 2,89% de su superficie rural.

El promedio provincial oculta diferencias entre municipios. Zárate registra un 24,8% de tierras rurales extranjerizadas. En Campana, el porcentaje llega al 50,2%.

Los diputados plantean que esos datos justifican la creación de controles provinciales. La iniciativa comenzará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados.