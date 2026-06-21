Legislatura bonaerense: el proyecto de Pareja para bajar la edad de concejales choca contra la Constitución

La Libertad Avanza no encontró un rechazo de plano en los bloques de la Cámara de Diputados bonaerense para su proyecto con el que busca bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la iniciativa sólo podría avanzar con una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires .

En el radicalismo consideraron que se trata de un debate interesante y señalaron que la Carta Magna provincial requiere una discusión más amplia. "Hay que rediscutir la Constitución de la provincia en varios aspectos y ese es uno de ellos", resumieron desde uno de los bloques.

En el PRO también observaron con buenos ojos la iniciativa. El peronismo entiende que debería discutirse, además, la edad para llegar a la intendencia, que es de 25 años. Mientras que desde Nuevos Aires afirmaron que la propuesta resulta "interesante para ser analizada" porque promueve una mayor participación de los jóvenes en la vida política de cada distrito.

En el bloque de Nuevos Aires plantearon un reparo similar. Recordaron que un concejal puede asumir de manera transitoria la conducción de un municipio ante la licencia, renuncia o ausencia del intendente. Por ese motivo, advirtieron que cualquier modificación debería contemplar esa situación.

El principal obstáculo es constitucional. El artículo 191, inciso 3, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que son elegibles como concejales los ciudadanos mayores de 25 años , además de fijar otros requisitos vinculados con el domicilio, la residencia y la alfabetización.

Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) también señalaron que existen antecedentes legislativos con el mismo objetivo y remarcaron que la iniciativa presentada por La Libertad Avanza no representa una novedad, ya que distintos bloques impulsaron propuestas similares en años anteriores.

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Los antecedentes que nunca prosperaron

La Legislatura bonaerense ya debatió en otras oportunidades la posibilidad de reducir la edad mínima para acceder a una banca en un concejo deliberante. El antecedente más relevante fue el proyecto presentado por el entonces diputado Walter Martello, que en 2013 obtuvo sanción como la Ley 14.523.

Esa norma proponía reducir la edad mínima a 21 años y contemplaba la realización de un plebiscito para habilitar la reforma constitucional necesaria. Sin embargo, esa consulta nunca se llevó a cabo y la ley tampoco fue reglamentada.

Con el paso de los años también presentaron iniciativas similares Walter Carusso, Rubén Eslaiman y Valentín Miranda. Todos sostuvieron argumentos similares: ampliar la participación política de los jóvenes, adecuar la legislación a la existencia del voto desde los 16 años y actualizar una normativa que permaneció prácticamente sin cambios desde fines del siglo XIX.

diputados pba sesion -046 El bloque de diputados de La Libertad Avanza.

La disputa por el voto joven

El Frente Renovador recordó que durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se bajó a 16 años la edad permitida para votar (optativa hasta los 18) y entiende que los distintos gobiernos que llegan al poder buscan cautivar al electorado joven. El FR no descarta acompañar esa iniciativa, aunque se ajustará a lo que se defina en un eventual debate del bloque.

En UP no creen que prospere por el escollo de la reforma constitucional y el cambio que debe hacerse para poder acceder a la misma edad a la intendencia. Según explicaron a Letra P, LLA quiere poner en valor el conjunto de jóvenes que no acompañóla candidatura de Javier Milei en 2023, que hoy ocupa lugares de gestión y debate en los distritos y las universidades.

Así, más allá de las diferencias políticas, el proyecto volvió a poner sobre la mesa un debate que cosechó coincidencias entre la mayoría de los bloques. El consenso apareció en la necesidad de discutir la edad mínima para acceder al cargo, mientras que la principal dificultad volvió a concentrarse en la reforma de la Constitución provincial.