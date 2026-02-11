MAR DE FONDO

Tensión en Santa Fe: se abrió un canal de diálogo con la policía amotinada, pero sigue el confliicto

Durante la madrugada, el gobierno de Maximiliano Pullaro recibió al vocero de la movida. Fuerzas federales ayudan a patrullar las calles de Rosario.

Así amaneció este miércoles el motin frente a Jefatura en Rosario.

Por 
Este martes cerca de la medianoche se abrió una instancia de diálogo entre la Casa Gris y los policías. Participaron por un lado, los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, y por el otro, el vocero del motín y excandidato a intendente rosarino, Gabriel Sarla.

La reunión comenzó a las 23.30 y finalizó después de la una. Los funcionarios demandaron que el grupo amotinado levante la medida de fuerza. Sin embargo, en el amanecer de este miércoles, la movida sigue firme en las puertas de la sede policial. No obstante, la magnitud del motín no resiente el patrullaje en la ciudad y la provincia, según sostiene la Casa Gris.

Ahí está uno de los puntos del conflicto, al menos para Pullaro, quien exige que el servicio sea retomado de inmediato para luego sí negociar. Los amotinados están plantados en ese punto y no quieren regresar a las tareas.

Fuerzas federales, a la vez, acompañan a la policía local en funciones en las tareas de patrullaje. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación santafesino confirmó una acción judicial contra 20 policías ya identificados, que serían llevados a audiencia imputativa este jueves.

