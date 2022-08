Perottismo "bis" o "híbrido": Busatto, contra Mirabella y Lewandowski

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Concentrado en el arranque de la segunda etapa de su campaña, el diputado provincial Leandro Busatto ya vislumbra para 2023 una “interna virtuosa” dentro del peronismo santafesino, donde le tocará enfrentar distintas formas de perottismo: el “bis” que encarna el diputado nacional Roberto Mirabella, el “kirchnerista” del legislador Marcos Cleri y el “híbrido” del senador Marcelo Lewandowski.

El diputado santafesino fue de los primeros en mostrar sus cartas: anunció que iba a ser candidato a gobernador en el amanecer del año. Durante el primer semestre se dedicó a caminar la provincia para – como él mismo le contó a Letra P – “consolidar” la decisión, hacia dentro, sobre todo.

Ahora viró el plan y apuesta a un doble desafío: por un lado, “salir hacia afuera, conectar de manera clara con la sociedad, abordar lo programático desde propuestas concretas, siete ejes temáticos. Por otro lado, se ocupará de desembarcar con más fuerza en Rosario, la localidad más poblada de la provincia. “Tengo que conocerla más y hay que estar acá para eso, hay que familiarizarse con los problemas Rosario. Es una ciudad que vive la violencia en la inseguridad como no la vive ninguna otra ciudad de la provincia, te diría de Argentina”, resume.

Pero en esa carrera, detecta una interna ya plantada hacia dentro del Frente de Todos, o la sigla – sea cual sea – mediante la cual compita el PJ en 2023. Busatto está cómodo en el formato de interna y no ve, a priori, chances de acordar con otras tribus. En ese abanico de rivales imagina a Mirabella, Lewandowski y Cleri.

-¿Por qué no vislumbra lista única?

-No hay ningún o ninguna dirigente que sintetice todas las expectativas ni visiones. La interna es una realidad y por ende me prepararía para una virtuosa que nos permita diferenciarnos sin romperlos. Si es una de dos, tres o cuatro no sé, va a depender de cómo se vaya dando la coyuntura.

-¿Y cómo imagina ese escenario?

-Una línea que va a expresar el gobernador y claramente nosotros somos la única alternativa a esa línea política. Después vamos a tener el perottismo bis de Mirabella, el perottismo híbrido de Lewandowski el perottismo feminista y el perottismo kirchnerista, pero todos van a competir con la lógica del gobierno. Nosotros vamos a generar una lógica y una alternativa al gobierno, para perottistas hay demasiado. Nosotros vamos a hacer la única alternativa que permita construir un peronismo que tenga menos parecidos al gobernador y más parecidos a otras cuestiones. No descalifico a las personas que hacen perottismo explícito, implícito o híbrido, es una descripción que veo, se reivindican como los delfines del gobernador. La Cámpora está jugando con Perotti y Lewandowski ha jugado siempre con el gobierno. Hay que ver qué hace Eduardo Toniolli, que en algún momento manifestó que probablemente sea candidato.

En su construcción a futuro, Busatto apuesta a sellar un acuerdo con la centroizquierda provincial, el abanico en el que tributan Ciudad Futura y los legisladores Carlos Del Frade y Rubén Giustiniani, cada uno con su matiz. “No podemos dejar de hacer nada, tenemos que hacer todo lo que tengamos a disposición para ofrecerle a santafesino la idea de que podemos gobernar la provincia virtuosamente. Eso contempla hablar con todos los sectores que tengan miradas parecidas sobre el estado de situación actual del país y la provincia”, explicó.

Ahora se pondrá la capacidad de ambos, peronistas y no peronistas, de “combinar un programa de acciones”, según la mirada de Busatto. “El ciclo de la política que empezó post 2001 está mostrando síntomas de agotamiento y necesita renovarse. Hay que hacerlo con un espacio político dinámico nuevo que permita tener una visión más moderna”, señaló el diputado.

Por último, el diputado le pegó a Perotti porque a su juicio no diseñó “un dispositivo de contención para todo el peronismo”. En cambio, Busatto aseguró: “Nosotros estamos convencidos de que el gobierno de Santa Fe y el Estado puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Estamos convencidos que el dispositivo de la política debe ser por afecto, no por defecto, como hace Perotti, que solamente busca sociedades por defecto o por default”.