Cuando Bullrich se sentó en el centro del salón del edificio de Adolfo Alsina 1786 sabía de antemano, por el aviso de figuras del Grupo Malbec, que todas las figuras presentes estaban muy preocupadas por el espacio que ocupa Milei como principal oposición al kirchnerismo después de las PASO. En ese escenario crece el malestar por el rol ambiguo de Macri ante el economista. Como contó Letra P, las señales del expresidente hacia LLA generaron un ruido que todavía no se silenció.

En un ambiente menos tenso del que se esperaba en la previa, el titular del partido centenario, Gerardo Morales , se encargó de plantear que no se puede desperfilar más a la coalición ni confundir a su electorado. Fue un claro mensaje al exmandatario, que no esconde sus coqueteos con los liberales.

El rol del expresidente fue el tema troncal de la reunión. La cúpula de la UCR no lo quiere en la campaña para que no "confunda al electorado" y Bullrich, con el objetivo de preservar la unidad, aceptó que deben discutir qué hará Macri. La candidata no "compra, ni comparte" como explicación de las posturas del expresidente sus problemas personales con el radicalismo.