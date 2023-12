Se acuesta temprano y se levanta más temprano. Hace ejercicio de manera rigurosa y no toma alcohol. Cronometra sus reuniones e ingiere comidas magras. No es un runner, es el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Su obsesión es no dejar nada librado al azar en función de las condiciones que requiere su trabajo. A siete días de su asunción, el radical ya traza sus bases y máximas de política y de gestión.