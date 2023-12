Las tres medidas de Pullaro para la semana uno de gobierno

Las primeras medidas directas que tomará el gobernador electo Maximiliano Pullaro apenas pise, el lunes 11 de diciembre, su despacho en la Casa Gris estarán relacionadas a seguridad, educación y producción. Así lo expresó ayer, en conferencia de prensa, en la previa a la primera reunión interministerial en la que no faltaron referentes de todos los partidos que integraron Unidos para Cambiar Santa Fe , y donde dio más detalles de cómo será la primera semana de su gestión.

“En segundo término –enumeró Pullaro- vamos a firmar el decreto de no repitencia en Santa Fe, se termina el avance continuo: chico que no aprende, chico que no va a pasar de grado en nuestra provincia y vamos a tomar medidas para mejorar la calidad educativa en Santa Fe”.