La última referencia fue leída por las 54 personas que se conectaron puntuales a las 15.30 como una señal de que Larreta no dejará que el pragmatismo amarillo que observa se dirija, de manera permanente, al nido halcón. La política es el arte de mantener viva la expectativa.

Para mí es un orgullo que @claramuzzio acompañe a @jorgemacri en la fórmula para gobernar la Ciudad. Desde hace muchos años, ella es parte fundamental de mi equipo y sé como nadie de su compromiso y su pasión… pic.twitter.com/bvShfdfR1j — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 22, 2023

De todas formas, y como el manual indica, pidió un fuerte trabajo para que Bullrich logre su pase al balotaje de noviembre con la prédica de la unidad. Insistió en la necesidad de unir esfuerzos en las provincias, especialmente las consideradas estratégicas como Córdoba, donde la coalición perdió más de la mitad de su caudal electoral histórico en manos del libertario y del gobernador Juan Schiaretti, quien se parece en las formas y en el fondo al hombre que no pudo con recetas tradicionales de la política mellar las posibilidades de “la piba”.

Buzón de quejas

Larreta se encargó de resaltar las precauciones que deben tomar sus adalides. Sabe mejor que nadie que Bullrich no olvidará rápidamente los desaguisados de la interna salvaje. “Si tienen problemas con la gente de Patricia, den aviso”, recomendó Larreta en tono casi paternalista y ubicó en el rol de buzón de quejas a Eduardo Macchiavelli. Reforzó la idea: "Si es necesario, viajo".

La interna fue intensa y las heridas no cauterizarán de un día para otro, en especial, cuando poco se sabe sobre el rol que tendrá Larreta en la campaña presidencial de Bullrich. Todo parece indicar que la ganadora amarilla seguirá con la receta que no le falla: apostará todo o nada a su olfato político y a que Milei no crezca lo suficiente para que quede debajo de los 40 puntos y, a su vez, lograr que JxC mantenga una distancia con el primero menor al 10%. Bullrich piensa en cómo "estacionar" a Milei más que en el lugar que le dará a Larreta en su campaña.

Esta modalidad de reuniones virtuales que liderará el alcalde porteño tendrá continuidad. Se prevén otras más con un grupo más reducido de la dirigencia que apoyó su precandidatura. En las próximas horas ocurrirá otro encuentro más.

De la cita de este martes, participaron por Córdoba, Oscar Agost Carreño, y el exintendente de Jesús María, Gabriel Frizza. Estuvieron también Gisela Scaglia, de Santa Fe; Martín Maquieyra, de La Pampa; Hector Stefani, de Tierra del Fuego, entre otras referencias territoriales.