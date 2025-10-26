Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza

Javier Milei llegó a las 18.49 al búnker que La Liberterda Avanza montó en el Hotel Libertador, en el centro porteño, donde lo recibió la cúpula política del partido gobernante para esperar los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó primera a las 17.30, cuando el país aún votaba para elegir representantes para ambas cámara del Congreso, mientras la prensa acreditada esperaba el permiso para entrar al lugar.

MInutos después se sumaron los primos Martín Menem y Lule Menem, ambos operadores de confianza de la hermana presidencial, y el armador bonaerense y postulante a diputado Sebastian Pareja, en tanto a las 18.20 se presentó Patrica Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982555639198179754&partner=&hide_thread=false #ArgentinaVota BÚNKER LLA



Así llegaban Martín y Lule Menem al Hotel Libertador



@PConurbano pic.twitter.com/5Q9AiwOZFU — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2025 Karina Milei, primera En efecto, a las 17.32, cuando el hotel todavía estaba prácticamente vacío, la primera figura de peso del Gobierno en llegar a la Avenida Córdoba al 600 fue la herman del presidente Javier Milei. Llegó escoltada de algunos de sus asesores más cercanos y se dirigió directo a la habitación en la que esperará los resultados con el resto de su mesa chica política.

Karina M. llegó en un auto oficial y escoltada por un fuerte operativo de seguridad, algo habitual en las recorridas de campaña de La Libertad Avanza. De hecho, en el edificio del hotel y sus alrededores se observaba desde más temprano un despliegue de distintas fuerzas de seguridad, como Casa Militar, Policía Federal y Gendarmería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1982556097849241696&partner=&hide_thread=false #ArgentinaVota BÚNKER LLA



Sebastián Pareja llegando al Hotel Libertador



@PConurbano pic.twitter.com/18lmPGFm4u — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2025 Mientras se espera la llegada del primer mandatario y los principales candidatos a lo largo y ancho del país, el clima en el búnker es de absoluta tranquilidad y optimismo. La cúpula violeta confía en hacer “una buena elección”, sobre todo en base a achicar la distancia de casi 14 puntos que el peronismo le sacó en septiembre en la provincia de Buenos Aires. “Creemos que vamos a estar bien. Hasta lo percibimos en el peronismo, que a esta misma hora en la elección del 7 de septiembre estaban sobrados en las redes. Hoy están todos calladitos”, aseguró a Letra P una de las figuras del equipo digital de Santiago Caputo.

