Federico Sturzenegger desreguló la vacunación antiaftosa y rompió la mesa de enlace

Una decisión del ministro desregulador Federico Sturzenegger sobre el sistema de vacunación contra la aftosa abrió una grieta en la mesa de enlace . La Sociedad Rural , que conduce Nicolás Pino , respaldó la desregulación impulsada por el Gobierno, mientras otras entidades del agro alertan por el impacto sobre el esquema sanitario y la logística de las campañas.

La medida quedó formalizada en la resolución 201 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), firmada por su presidenta, Pilu Giraudo , a quien fuentes del sector describen como “lejos del centro de las decisiones, sin injerencia, en un cumpleaños”.

En los hechos, abre la competencia en la logística de vacunación que desde hace más de dos décadas está en manos de organizaciones regionales integradas por productores, veterinarios y entidades del campo.

“Esperamos que esta liberalización de trabas innecesarias permita seguir bajando los costos de nuestra ganadería”, sostuvo Sturzenegger en un posteo en Twitter, en el que defendió la reforma. El ministro sostiene que el esquema vigente derivó en un sistema con rasgos de monopolio, denunciado por algunos productores por el costo final de cada dosis.

La discusión estalló dentro de la dirigencia agropecuaria . Pino, cercano a Javier Milei , respaldó la decisión oficial. “Ayudará a agilizar y abaratar costos que tanto estaban reclamando los productores”, afirmó.

Del otro lado, dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de otras entidades cuestionaron la medida por considerar que pone en riesgo un sistema sanitario que funciona desde hace más de dos décadas.

Ignacio Kovarsky, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dijo a Letra P que la decisión fue “inconsulta” y advirtió: “Nos parece innecesario poner en jaque un sistema que funciona desde lo sanitario y que además sostiene precios internacionales de la carne”.

image

En la misma línea, Dardo Chiesa, titular de la Mesa de las Carnes, fue más duro: “La medida es una locura. Destruye todo el sistema. No sé quién va a programar la campaña de vacunación ni quién va a controlar la cadena de frío de las dosis”.

Federico Sturzenegger contra el monopolio

La medida de Sturzenegger plantea una competencia directa al actual sistema logístico de vacunación contra la aftosa y la brucelosis.

Las fundaciones sanitarias regionales surgieron en 2001, luego de un rebrote que provocó más de 2000 focos de fiebre aftosa durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Desde entonces, el esquema se consolidó como la estructura operativa que organiza las campañas obligatorias de vacunación.

Actualmente existen alrededor de 300 organizaciones sin fines de lucro distribuidas en el país. En ellas participan productores, veterinarios, entidades rurales y representantes de gobiernos provinciales y municipales.

El Senasa delega en estas fundaciones la logística: compra de vacunas, contratación de veterinarios, distribución en los campos y control de la cadena de frío. Por ese servicio, las entidades cobran honorarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2032423313499115596&partner=&hide_thread=false Al Presidente @JMilei le gusta describir al @MinDesreg_Ar como el "Ministerio de los Rendimientos Crecientes". La idea es que al liberar trabas, las actividades económicas pueden expandir su escala, reducir costos y aumentar la eficiencia económica. No hay mejor ejemplo de esto… pic.twitter.com/ak2WjRbv6v — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 13, 2026

Para Sturzenegger, ese esquema derivó con el tiempo en un sistema cerrado. “Al liberar trabas, las actividades económicas pueden expandir su escala, reducir costos y aumentar la eficiencia”, planteó el ministro.

Nicolás Pino y el sistema de vacunación solidario

Las críticas más fuertes apuntan al impacto que podría tener la reforma en las explotaciones ganaderas de menor escala.

“No defendemos las fundaciones, y si alguna funciona mal hay que auditar y corregir”, dijo Kovarsky.

“Los productores no van a ahorrar nada, solo los muy grandes, que tienen su veterinario, puede que se ahorren alguna moneda pero se pierde toda la auditabilidad del sistema”, afirmó Chiesa.

Juan Pablo Karnatz, productor de Santiago del Estero, advirtió que el nuevo esquema puede dejar sin cobertura a zonas con rodeos pequeños. “Muchos veterinarios privados van a priorizar los grandes establecimientos. Nadie va a ir a un campo por ocho vacas”, explicó.

Según datos del sector, el 17% de los campos tiene menos de 20 bovinos y el 34% entre 20 y 100, lo que implica que más de la mitad de los productores trabaja con rodeos pequeños, generalmente dispersos y con mayores costos operativos.

Desde Carbap coinciden con ese diagnóstico: sin la estructura de las fundaciones, sostienen, el servicio tenderá a concentrarse en los grandes rodeos.

Un experto del sector, que trabajó en el Senasa, aseguró que con la propuesta de Sturzenegger “va a generar un descontrol del sistema sanitario: van a volver las simulaciones de compra de la vacuna, o la compra sin aplicación, porque nadie va a controlar o no van a existir registros fehacientes de aplicaciones, se van a usar vacunas con concentración de antígenos insuficientes y cadena de frío sin control”.

“Sturzenegger no entiende de producción agropecuaria, lo opera Pino con la Sociedad Rural y avanza, era más fácil poner un techo al honorario de las fundaciones o bajar los costos de la vacuna”, aseguró.

Pilu Giraudo, lejos de la gestión del Senasa

Especialistas del sector sanitario advierten además sobre los riesgos de control del sistema. Un exfuncionario del Senasa que participó en campañas sanitarias aseguró que el nuevo esquema puede generar problemas de trazabilidad.

“Puede volver la simulación de compras de vacunas o la compra sin aplicación real, porque nadie va a controlar el sistema”, señaló.

En paralelo, en el sector también apunta a la conducción del organismo sanitario. Fuentes vinculadas al sistema ganadero aseguran que Giraudo tiene escasa incidencia en la gestión del organismo y cuestionan la falta de avances en áreas sensibles.

"Le falta conocimiento para el cargo, está en un cumpleaños, por ejemplo en la Dirección de Inocuidad no han movido un papel para comenzar a certificar los frigoríficos que podrían exportar a Estados Unidos, a partir del acuerdo comercial”, graficó la fuente.

image

También cuestionan a Giraudo porque “está regenerando un sistema de funcionarios que fue echado del Senasa por prácticas indebidas durante el gobierno de Mauricio Macri, por caso, en la tarea de inspección de las cargas de granos en la oficina de Villa Constitución, comenzaron a buscar la quinta pata al gato cuando se registran las bodegas de las embarcaciones, y eso complica la operatoria de los exportadores”.

En ese contexto, el resquemor se agravó cuando Giraudo visitó la reciente Expoagro acompañada por la Silvana Capuchio, una ingeniera que trabaja en Villa Constitución.