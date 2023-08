https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCwds8ucMand&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by Sergio Massa (@sergiomassaok)

"El salario viene perdiendo desde la caída abrupta de 2016. La inflación en los dos meses siguientes se calcula que llega al 20%. No alcanza para recuperar el poder adquisitivo", explicó en diálogo con Letra P. Para la titular de C&T Asesores económicos, María Castiglioni, los jubilados que cobran un haber mínimo pueden "cubrir un poco la inflación", pero advirtió sobre la disparidad entre quienes perciben el monto mínimo y el resto "ya que muchos tampoco llegan a cubrir la canasta básica y no tienen ningún otro beneficio".

El economista de Eco Go Lucio Garay Méndez coincidió con el diagnóstico, pero advirtió: "No pasa lo mismo con el bono de $60.000 para trabajadores estatales y privados ya que parte es absorbido por las paritarias. Es decir que parte o todo el bono es descontado del aumento acordado previamente, por lo que en este caso probablemente no alcance para recuperar la caída del salario real que produjo la devaluación".

Líneas de crédito

Trabajadores formales, monotributistas y jubilados podrán acceder a créditos a tasa subsidiada. En el primer caso, el límite será $400.000 hasta en 48 cuotas con un interés al 50% de la tasa del mercado. Massa no precisó cuál será. Si se toma, por ejemplo, la tasa Badlar para bancos privados al 116% anual, sería de aproximadamente 58%. Lo mismo ocurriría para monotributistas, que según la categoría podrían acceder a un monto tope de $4 millones.

Kalos consideró que como el Banco Central regula las tasas bancarias cercanas a la inflación, a julio en 115% interanual, un interés a la mitad de esas cifras es conveniente "al analizar sólo el crédito". "Luego hay que ver las condiciones de acceso al mercado y la capacidad de repago de ese préstamo tomado", aclaró. En sintonía, Garay Méndez resaltó que habrá que prestar atención al Costo Financiero Total, que "puede quedar todavía arriba de la inflación". "El otro aspecto a considerar es qué pasará con las condiciones: probablemente de acceder al crédito se imposibilite acceder al mercado del dólar MEP", indicó.

La otra medida para monotributistas será el diferimiento del pago del componente impositivo por seis meses para las categorías A, B, C y D. El tributarista de SDC Asesores Sebastián Domínguez consideró que "el efecto de esa medida es prácticamente nula". "Es un ahorro para nada relevante", señaló y resaltó que se trata de un monto que va de los $500 a los $2700 mensuales. En realidad, Massa había dicho que se eximiría a los contribuyentes del pago, pero el titular de AFIP, Carlos Castagneto, explicó: "No tenemos facultad para condonar las deudas impositivas, por eso lo vamos a incluir en el Presupuesto 2024 para que después no tengan que pagar".

¿Más inflación?

Apenas ocurrió la devaluación del 22%, en Economía aseguraban que no era "descabellado" pensar en una inflación de dos dígitos en agosto. Las consultoras privadas corrigieron sus proyecciones y algunas, como LCG y Econviews, ya advierten que el dato del INDEC estará entre 12% y 14% mensual. Con los datos de los últimos días, ahora en el equipo económico prevén que quizás se acerque al 10%, pero no alcanzaría para marcar las dos cifras. "Va a ser malo, pero puede no llegar", dijo una fuente con conocimiento de los números. Tal vez también con optimismo.

En Economía calcularon el costo fiscal de las políticas en $790 mil millones hasta fin de año, entre un 0,2% y un 0,3% del PBI. El número enciende las alarmas de especialistas más ortodoxos que entienden que con el déficit fiscal al 1,4% del producto hasta julio, el gasto se debería cubrir con emisión, que amplía la base monetaria y presiona sobre la inflación. Además, quedaría poco margen para cumplir con la meta del organismo crediticio del 1,9% para fines de 2023. Sin embargo, fuentes oficiales previeron que la recaudación extra que se generará por exportaciones, prevista entre 400 y 500 millones de dólares, cubrirá parte de ese financiamiento.