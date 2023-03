La segunda rendición de Aníbal Fernández (en seis días)

El jueves pasado, el funcionario tropezó enredado en su verborragia y soltó una frase lapidaria: "Los narcos han ganado". Irremontable. No se dejó a sí mismo chance alguna de explicación.

No fue un episodio aislado. El quilmeño y el rafaelino sostenían un duelo que venía levantando temperatura. Perotti sostenía que la ayuda nacional a la provincia para enfrentar la violencia descontrolada que acecha a Rosario era insuficiente y reclamaba más. El ministro le respondía: "El problema lo tiene él"; y lo mandaba a "resolverlo con su policía". "¿Por qué no les pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con su policía", le reprochaba y lo atacaba: "No entiende la seguridad".