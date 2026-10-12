La plata de la Casa Rosada empuja las represas en Santa Cruz y descomprime el frente sindical de Claudio Vidal

El gobernador Claudio Vidal consiguió un poco de oxígeno con la transferencia de fondos de la Casa Rosada para continuar las obras sobre el río Santa Cruz , tras meses de reclamos por la parálisis de las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa , antes llamadas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic .

Luego de reunirse con la conducción nacional y regional de la UOCRA , el gobernador acordó movilizar trabajadores y equipos en los primeros días de noviembre. Sin embargo, la reanudación todavía depende de definiciones financieras entre el gobierno nacional y la UTE Represas Patagonia.

La transferencia de la Casa Rosada llega después de un largo tiempo de incertidumbre por la continuidad del proyecto, paralizado durante dos años y medio. En agosto, el gobierno provincial anunció un giro de $45.000 millones a la UTE como primer pago para impulsar la reactivación. Sin embargo, había dudas sobre su alcance y sobre si los recursos se destinarían a cancelar deudas laborales y cubrir el mantenimiento, antes que a retomar las obras.

La reunión, la foto y el acuerdo de Vidal con el gremio descomprime un conflicto que viene escalando desde hace ya tiempo y que impulsó masivas movilizaciones en la Patagonia .

Las obras en las represas comenzaron en 2015 y, según el cronograma original, debían finalizar en septiembre de 2019 para que las usinas pudieran comenzar a generar energía a partir de febrero de 2020. No sucedió. La construcción se frenó debido a una acumulación de problemas financieros, contractuales, ambientales y técnicos.

Los despidos en las hidroeléctricas comenzaron en marzo de 2024, ya con la presidencia de Javier Milei, afectando a unos 1.800 trabajadores de la UTE constructora debido a la paralización de las obras, la falta de fondos por demoras y financiamiento externo.

Los despidos en las hidroeléctricas comenzaron en marzo de 2024.

En ese marco fue que la demora en la reactivación de las represas se fue convirtiendo en uno de los principales focos de tensión con el gobierno provincial durante los últimos años. A modo de ejemplo, en agosto, trabajadores de la UOCRA se concentraron sobre el puente del río Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena, para reclamar por la falta de empleo y la paralización en la construcción.

Si bien los reclamos principales siempre estuvieron dirigidos al gobierno nacional, las movilizaciones fueron sumando a la tensión sindical general que fue caldeando el clima en la provincia.

Claudio Vidal negocia con la UOCRA

El avance para la reactivación de las obras tuvo hitos importantes este año. En enero, ingresaron u$s 150 millones del consorcio de bancos chinos que financia la obra, después de varios pedidos de perdones por parte de la provincia.

En marzo, Vidal anunció la firma de la Adenda N.º 12 entre el gobierno nacional, ENARSA y la UTE Gezhouba, que permitió destrabar el proyecto tras 30 meses de parálisis. También informó el inicio de exámenes médicos para 150 trabajadores como primer paso hacia la reincorporación. Para darle marco al anuncio, por esos días, Toto Caputo anunció en Twitter el reinicio de las obras del complejo hidroeléctrico.

Sin embargo, los movimientos no alcanzaron para despejar la incertidumbre sobre el regreso de la actividad y la recuperación del empleo. Ahora, el gobernador se reunió con Rubén Pronotti, secretario de Organización de la UOCRA nacional, y Raúl Silva, secretario regional del gremio, para ordenar los pasos pendientes.

Según se informó tras el encuentro, las gestiones están en su etapa final, pero todavía restan definiciones financieras entre el gobierno nacional y la UTE. El traslado de personal y equipos está previsto para los primeros días de noviembre, aunque ese cronograma no garantiza el reinicio efectivo de las obras.

La incógnita sobre el regreso de los trabajadores

El acuerdo entre Vidal y la conducción sindical incluye el compromiso de cumplir la Ley provincial 90/10, que prioriza la contratación de trabajadores santacruceños. También contempla a quienes ya trabajaron en las represas, por su experiencia y conocimiento de las tareas.

“Lo más importante es que van a trabajar todos santacruceños y se contemplará, en esa selección, a quienes ya trabajaron en la obra”, se indicó tras la reunión.

La transferencia de fondos abrió una nueva instancia para encauzar el conflicto, pero el regreso de la actividad sigue atado al cierre del esquema financiero entre Nación y la UTE. Después de meses de anuncios, reclamos y protestas, el desafío para Vidal será que el horizonte de noviembre se traduzca en obras y puestos de trabajo concretos.