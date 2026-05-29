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LAS SILLAS EN LA JUSTICIA

Senado: aliados desafían a Javier Milei y exigen tratar un pliego judicial que el presidente quiere retirar

Es el de Verónica Michelli, vetada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El PRO y la UCR la protegen. Bullrich citó a todos los bloques para definir.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Goerling Lara (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), durante la Comisión de Acuerdo del Senado.

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La rebelión complica el tratamiento de los 73 pliegos dictaminados, con candidatos a cubrir vacantes en la Justicia, que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pretende incluir en una sesión que quiere convocar para el jueves. Como no tiene acuerdo con los aliados, para definir el temario, citó a los jefes de todas las bancadas a una reunión de labor parlamentaria para el día anterior.

La decisión de pedir el retiro del expediente de la jurista platense fue rechazada por la UCR, los partidos provinciales y el PRO, cuyo jefe, Martín Goerling Lara, le pidió mantener el pliego de Michelli en la sesión que el oficialismo quiere convocar el 4 de junio. "Su trayectoria, de más de 30 años, es intachable. Por eso esta decisión nos llama la atención", sostuvo el misionero.

El senador consideró además que el Gobierno "debe dar explicaciones" y desafió un eventual pedido de Milei para retirar el pliego. "Nosotros vamos a defender la división de poderes: una vez que el pliego ingresa, depende del Senado para aprobarlo", sostuvo Goerling Lara.

La rebelión de los aliados en el Senado

El radicalismo y Provincias Unidas también se molestaron por la decisión de Milei de retirar el pliego de Michelli. Sobre todo, porque, según confirmaron Letra P fuentes del Senado, los aliados que integran la comisión de Acuerdos firmaron el dictamen de la jurista, propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

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Sin embargo, la orden del día nunca fue publicada en la página web del Senado porque los vocales del oficialismo no firmaron. La decisión sorprendió a la oposición, debido a que la audiencia de la jurista platense no tuvo sobresaltos. El pedido de retirar el pliego fue del Presidente y de su hermana, Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia y sus asesores principales, Martín y Lule Menem, fueron quienes patrocinaron la asunción del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuya principal tarea fue el envío de los pliegos para cubrir las vacantes en tribunales federales, que alcanzan el 30% del organigrama.

El retiro de un pliego no es una decisión únicamente del Ejecutivo. Ante el pedido del presidente de turno, el Senado debe votar por mayoría simple el reenvío del expediente a la Casa Rosada, para que se vuelva a evaluar la terna. De lo contrario, el candidato cuestionado sigue pendiente de aprobación.

Los números de Bullrich

Con la resistencia de los aliados, Bullrich no tiene mayoría para retirar el pliego de Michelli, a no ser que el peronismo la acompañe esa decisión. Es por eso que la exministra citó a un plenario de labor parlamentaria para el miércoles.

El plan de Bullrich es lograr acuerdos para sumar pliegos a la sesión, pero como no pudo consensuar con los aliados, para la decisión final sumó al debate al peronismo, que desde diciembre no participa de los consensos. Uno de los expedientes es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema. Fue propuesto como candidato a juez de Santa Fe.

Hasta este viernes, lo habitual era que la exministra pudiera citar a sesiones especiales con temarios acordados con aliados. Esta vez no fue posible, porque el debate por los pliegos impidió el acuerdo. Los bloques asociados a LLA se molestaron luego de firmar dictámenes en la comisión de Acuerdos y saber que al menos cuatro no fueron publicados, por decisión del oficialismo.

Además del de Michelli, no están los expedientes de los candidatos a ocupar la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, acusados de ser cercanos al titular de la AFA, Claudio Tapia. Mahiques no quiere que asuman hasta que el Tribunal que integrarán defina una causa sobre la entidad futbolística. Una opción es que sean aprobados el jueves y no asuman por un tiempo.

Tampoco están las firmas para nombrar a Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. Bullrich no lo acepta porque, hace una década, el jurista firmó una solicitud de Justicia Legítima. Mahiques le pidió llevarlo al recinto.

Los temas de la sesión

El oficialismo tiene dos temas urgentes para la sesión: el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada y el acuerdo con un grupo de holdouts, que Diputados tiene que aprobar antes del 30 de junio. Bullrich tendría el número para enviar estos proyectos a Diputados, donde plantean sesiones el 17 y el 24 de junio.

La última sería para que sean ley los temas que trate el Senado, donde la semana próxima comenzará el tratamiento de la ley Hojarasca, un tema consensuado con los aliados para sancionarlo. La tensión no pasa por ahí, sino por los pliegos judiciales. Es el tema más difícil para el Gobierno en el Congreso.

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