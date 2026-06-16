La concesión del yacimiento Medanito avanza en La Pampa, pero el vernismo sigue cascoteando a Ziliotto

Noelia Sosa, diputada del ultravernismo de La Pampa, reapareció con cuestionamientos petroleros y el sector alineado con Sergio Ziliotto la cruzó durísimo.

La audiencia pública ambiental por el área hidrocarburífera Medanito le permitió al gobierno que Sergio Ziliotto comanda en La Pampa sentirse fortalecido después de un largo y complejo proceso, cargado de contrapuntos, sospechas y vaivenes. Pero ni así puede apagar del todo el fuego amigo dentro del peronismo.

La guerra por el petróleo no da paz. El Ejecutivo había diseñado el hecho político como un paso adelante y una diputada oficialista le escupió el asado. De modo impensado, se disparó otra batalla interna, a partir de una reaparición de la diputada ultravernista Noelia Sosa , que otra vez torpedeó lo actuado por el ziliottismo.

El gabinete provincial se defendió a capa y espada y le salió con los tapones de punta. Pero además salió a cruzarla el sindicalista Jorge Lezcano , exdiputado, secretario general de UPCN y jefe del espacio interno Identidad Peronista . Es otro capítulo de la serie de tensiones y alineamientos que marcará el camino del PJ pampeano hacia la próxima elección.

En Colonia 25 de Mayo , en el suroeste petrolero de la provincia, se presentó este fin de semana el informe ambiental oficial que corresponde al fin de la concesión a la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia . Su actividad en el área termina el 19 de junio, cuando se harán cargo de una transición de ocho meses la petrolera estatal Pampetrol y su socia Ribeiro S.R.L.

El gobierno salió airoso de la audiencia porque el solo hecho de haber realizado el acto le sirvió para presentar una carta de transparencia. Lo reconocieron el intendente local, Leonel Monsalve , un aliado del PRO que tiene puentes con La Libertad Avanza , y la diputada radical Gisela Cuadrado , una de las que más insistió para el desarrollo del encuentro.

La diputada de la UCR Gisela Cuadrado durante su exposición en la audiencia pública: destacó la participación y transparencia.

La legisladora destacó "el valor institucional de la instancia, que constituye un antecedente de relevancia provincial y nacional". Formuló observaciones sobre la situación de los pozos inactivos y abandonados. La UCR y el PRO han tenido durante todo este proceso participación en el directorio de Pampetrol.

En la previa de la audiencia, desde la oposición ultra, Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, diputados de Comunidad Organizada, el partido de Juan Carlos Tierno, habían impugnado la realización del encuentro.

Un ruido en la tregua de Carlos Verna y Sergio Ziliotto

Después de fuertes turbulencias el año pasado, el oficialismo parecía tener atado desde principios de este año un pacto para bancar la política pública petrolera. Fue una tregua entre el ziliottismo y el ultravernismo.

Pero sin previo aviso, reapareció Noelia Sosa, que estaba en boxes después de que se rechazara en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas una denuncia que incluso sugería hechos de corrupción.

sosay gigena La diputada Noelia Sosa denunció al gobierno peronista en la Fiscalía de Investigaciones, con representación del abogado Alejandro Gigena, del riñón vernista.

Sosa reclamó en soledad que no se apruebe el informe y soltó nuevos cuestionamientos a los controles oficiales. Lo curioso es que durante el proceso de Petroquímica Comodoro Rivadavia en el área ella misma fue responsable de esa vigilancia, como directora de Control de Operaciones, cargo que ocupó hasta 2023.

Sosa interpretó que el informe no cumple con la ley. Lo hizo junto a su abogado Alejandro Gigena, también ultravernista. Aludió a los pozos abandonados y sugirió incumplimientos de Ambiente y de Energía.

Sosa tiene una banca legislativa porque la apadrinó el exgobernador Carlos Verna. También tiene un interés político personal en el territorio: es oriunda de 25 de Mayo, confronta de lleno con el intendente Monsalve e interpreta que la comunidad tiene una mirada crítica del accionar del gobierno provincial. Se posiciona así para hacer match con esa observación de parte de su población.

El gobierno provincial salió al cruce

El gobierno de Ziliotto no se tragó el sapo y sacó a la luz la puja interna que se manifiesta de mil modos y en diversos estilos. El gabinete salió con un documento público en el que incineran a la diputada ultravernista.

“Las declaraciones de la diputada Sosa solo pueden atribuirse a dos posibles razones: un profundo desconocimiento, o la decisión de prestarse a intereses políticos que claramente la exceden y de los cuales termina siendo apenas un vehículo para intentar embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho”, sostienen en el ziliottismo.

ultravernismo Carlos Verna, en la cabecera de la mesa, junto a su Poder Legislativo: Noelia Sosa, Daniel Lovera, Alicia Mayoral, Hernán Pérez Araujo, Silvia Larreta, Juan Barrionuevo y Carolina Giussi.

El tiro por elevación es para Verna. La concesión del área Medanito, que es un negocio energético multimillonario, es uno de los temas que más rispideces generó entre los dos bandos de la Plural.

“Resulta llamativo que quien durante años tuvo responsabilidades vinculadas al control y seguimiento de la actividad hidrocarburífera pretenda ahora desconocer mecanismos, procedimientos y competencias que conoce perfectamente”, chicanearon desde el gabinete a la diputada.

Otra voz se posiciona en el peronismo

La situación también permitió la salida de un nuevo jugador a la cancha. Jorge Lezcano, con estructura, ambiciones y territorio, cruzó a Sosa. “Es el desvarío ingenuo de una persona que solo busca posicionarse”, le dijo.

Lezcano es una figura que desde su espacio político intenta mantener el equilibrio con las distintas líneas que pelean por el poder político mayúsculo. No se lleva mal con nadie, tiene puentes con ZIliotto, con Verna y con el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Tiene, además, interés electoral para el año que viene.

lecano-identidad-peronista-7 Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

De algún modo, Lezcano avisó cuál será su lugar en el caso de que mirando a 2027 sigan tirando de la cuerda las dos facciones de la mayoritaria Línea Plural, el ziliottismo y los soldados de Verna.

“Cuando las objeciones se vuelven permanentes, sistemáticas, personalistas y reiteradas, y terminan amplificándose por quienes tienen como único objetivo el desgaste de una gestión, dejando de asumir toda responsabilidad partidaria, surge una pregunta que merece hacerse desde el compromiso: ¿estamos frente a una preocupación genuina o ante una estrategia de posicionamiento político personal?”, completó.

Petróleo, energía y ambiente

El punto central de la audiencia pública ambiental fue el plan de remediación y saneamiento. PCR detalló los estudios realizados, los pasivos ambientales identificados, el estado de los pozos inactivos, las tareas de remediación previstas, los costos estimados y el cronograma de ejecución.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de Vanina Basso, y desde la Secretaría de Energía de Matías Toso, se expusieron el proceso de control, observaciones efectuadas al informe y el seguimiento realizado durante su elaboración.

Después, distintos organismos vinculados al control ambiental, la gestión del agua y la respuesta ante emergencias explicaron sus funciones, protocolos de monitoreo y mecanismos de intervención en el área.