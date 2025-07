La Pampa: Sergio Ziliotto se sube a la ola del Senado, marca la cancha en el PJ y teje con la UCR y el PRO

El PJ pampeano quiere asegurarse que la oposición no pueda juntar sus partes para las elecciones de octubre. Además, Ziliotto teje con un ojo en 2027: no tiene reelección, pero aspira a incidir lo más posible en nombres y perspectivas de su sucesión. En la otra vereda también hay cálculos y especulaciones, aunque falta mucho tiempo: la posibilidad de un rejunte no peronista despierta disidencias y habilita portazos.