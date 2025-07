Javier Milei vs. gobernadores: el mapa de calor de una guerra que recién empieza

-Todos los gobernadores están contra mi, quieren destruirme +Todos?? Alguno por lo menos tiene que haber -No, todos Me parece que entonces el problema sos vos gordito pic.twitter.com/FO3ZgZ4Gdm

"Habría que ver si la oposición, que tiene cierta afinidad con el Gobierno, está dispuesta a avalar un programa populista destinado pura y exclusivamente a romper el equilibrio macroeconómico para dañar a los argentinos con tal de retornar al poder", lanzó el Presidente tratando de meter una cuña.

En la Casa Rosada saben que la oposición dura que encarnan los gobernadores peronistas es un puente roto que los aleja sin vueltas de mandatarios generalmente aliados al Ejecutivo, ya sea provincialistas o herederos de lo que fue Juntos por el Cambio, que poseen un electorado compartido con La Libertad Avanza en distritos donde la palabra "kirchnerismo" funge como kryptonita.

"Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio, porque después, cuando los aplastemos en las elecciones, vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad", dijo Milei este jueves, por las dudas, como quien se resigna a un destino inexorable que podrá revertir con el optimismo de la volutad. Después, confiado en una victoria electoral que engorde su fuerza parlamentaria, toreó: "Jodan todo lo que quieran. Los espero el 11 de diciembre y se acabó. No me importa nada".

Gobernadores, la paja y el trigo

El Presidente tiene claro que la inédita mancomunión de los jefes provinciales es una luz de alerta encendida. Por eso llama "programa populista destinado pura y exclusivamente a romper el equilibrio macroeconómico" a un conjunto de iniciativas parlamentarias que no tienen necesariamente el mismo origen.

Como detalló Esteban Rafele en este medio y este miércoles parafraseó Milei ante Luis Majul, el conjunto de iniciativas que debate el Congreso puede sumar gastos por 2% del PBI y reventar la meta fiscal de Toto Caputo. Se inscriben allí la emergencia en pediatría, el financiamiento a universidades, la atención a personas con discapacidad, el incremento de las jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.

Sin embargo, los mandatarios provinciales que no revistan en el kirchnerismo se desmarcan de ese paquete y juntan los tacos sólo para bancar los dos textos que tienen el respaldo de los 24 gobernadores y la firma de senadores de casi todos los bloques. En contraposición, invitan a repasar de dónde salieron los votos para aprobar en Diputados el aumento jubilatorio.

Aunque Milei asegure que "no les corresponde", las voces de las distintas gobernaciones repiten a coro que Hacienda dibuja el superávit con el fondo de los ATN y las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles líquidos que no reparte a las provincias. "Son fondos 100% nuestros", sostienen cerca de un mandatario patagónico. "No necesitamos derrotar al Gobierno. Necesitamos dialogar y encontrar caminos", apuntan en un despacho de peso de una provincia de la zona núcleo, donde a la vez advierten que "no es justo cerrar los números con recursos retenidos unilateralmente y, encima, agredir a los gobernadores como si fueran degenerados fiscales".

En las provincias hacen cuentas para demostrar que los dos proyectos que empujan y que esperan que resulten aprobados este jueves en la cámara alta representan sólo el 0,11% del PBI, mientras explican que en verdad el efecto es nulo, porque se trata de recursos que no le pertenecen a las arcas nacionales.

En un contexto donde "la caída de recursos fiscales sólo es comparable a la ocurrida durante la pandemia", fuentes provinciales recuerdan que el fondo de los ATN está reglado por la Ley 23.548 y es "sistemáticamente subejecutado" por Economía. La distribución de esos recursos supone unos $253.000 millones.

Por su parte, la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte y del Sistema Vial Integrado financiados en forma total o parcial a través del producido del impuesto a los combustibles líquidos liberaría para las arcas provinciales otros $714.000 millones. Para blindarse de la metralla discursiva libertaria, los gobernadores subrayan que la iniciativa está "en línea con la disposición presidencial de eliminar los entes que operan por fuera del presupuesto general de la Nación" y enfatizan que "la propuesta internaliza las restricciones presupuestarias aún imperantes para el Gobierno".

Elecciones, ese detalle

"Es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido", dijo también el Presidente en alusión a los gobernadores, como si no estuviera en medio de la cancha. El factor electoral es crucial en el mapa de calor de la guerra entre la Casa Rosada y las provincias, más allá de la foto que no fue en Tucumán y de cómo las votaciones que a partir de este jueves empezarán a encadenarse en el Congreso vayan configurando o no nuevos alineamientos.

No hacen falta detectives. El grito federal de tono cuidado pero firme en defensa de los intereses patagónicos que expresaron el viernes pasado en Rawson Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) sintoniza con sus pares de otras regiones, pero se permite subir un par de decibeles porque ninguno de los tres competirá en octubre en un frente con La Libertad Avanza. Lo harán en su contra.

Por el contrario, tras el cimbronazo que significó el fracaso de la alianza casi cantada entre el gobernador Gustavo Valdés y LLA en Corrientes, mandatarios como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) o Marcelo Orrego (San Juan), que vienen conversando con Karina Milei y sus armadores la posibilidad de una alianza electoral, deben medir cada paso mientras caminan sobre un terreno pantanoso.

Como se escribió en Letra P cuando el calendario electoral recién tomaba carrera, Milei se mueve solo en un escenario donde el único liderazgo nacional en pie es el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada, presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. En ese páramo al que debieron salir a la superficie para sobrevivir, los gobernadores van tarjeteando sus batallas y el año electoral para costear en cuotas una disputa desigual que no pueden saldar en un solo pago.

Es una pelea friccionada y prolongada que algunos quieren apurar en dos años y para muchos recién tendrá su combate final en 2031. Nunca se sabe. Lo seguro es que este jueves el Senado será el ring de un nuevo round.