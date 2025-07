Javier Milei no afloja: vetará los proyectos de los gobernadores, pese a la sugerencia de Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado había dicho en una entrevista en La Nación+ que si fuera por él no se vetaría la iniciativa de los ATN. Su argumento era que con su promulgación, el Ejecutivo tendría la posibilidad de modificar la Ley de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso, sin requerir la ratificación de las 24 legislaturas locales, tal cual lo exige la normativa actual.

“Esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el Presidente me consulta, le diría que esta no la vete. Desde la Constitución del '94 hay mucha discusión sobre si a la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la ley se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, remarcó Sturzenegger.