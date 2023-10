Senado: JxC pidió la unidad, pero el macrista Schiavoni apoyó a Javier Milei

El interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado imitó a sus diez gobernadores y a través de un comunicado pidió sostener la unidad y desentenderse del ballotage del 19 de noviembre, entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei . Aunque no fue posible evitar una fisura interna: presionado por Mauricio Macri , el jefe del PRO, Humberto Schiavoni , respaldó con un tuit al libertario, aunque luego participó de la foto con sus pares.

Se eliminaron dos párrafos que tenían referencias directas al ballotage, mientras que hubo un consenso para no sumar la palabra neutralidad y evitar que Macri los acuse de ser funcionales a Massa. La reunión fue breve, Cornejo fue el orador principal y casi nadie quiso hablar.

Rebelión de Schiavoni

Macri logró dejar su marca y antes del encuentro del bloque, Schiavoni anticipó que no será neutral. "El compromiso de Mauricio Macri con el cambio no puede ser puesto en duda de ninguna manera. Apoyo y acompaño la decisión de Patricia Bullrich y Luis Petri que nos muestra que la neutralidad no es una opción para esta Argentina destruida por el populismo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1717601167281127435&partner=&hide_thread=false Luis Etchevehere, exministro de Agricultura de Macri y extitular de la Sociedad Rural Argentina, manifestó su apoyo a Milei



Afirmó: "El camino es el capitalismo, no el populismo" pic.twitter.com/U6IwAOUXLR — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2023

El senador misionero, quien mandato el 10 de diciembre, participó luego de la reunión con sus pares y si bien no objetó el comunicado, logró que no haya alusiones implícitas a Milei o a Massa, como en el texto de los gobernadores.

Schiavoni es uno de los nueve integrantes del PRO, aunque dos son los cordobeses Luis Juez y Carmen Rivero, que no responden a la orgánica del partido.

JxC no tuvo una buena elección: perdió nueve de las once bancas que ponía en juego. Sólo se incorporarán Martín Goerling, del PRO de Misiones; y el radical bonaerense Maximiliano Abad. El PRO sólo tendrá cuatro bancas puras, una ocupada por Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

El otro senador con diálogo directo con Macri es José Torello, su exjefe de asesores, quien también deja su banca el 10 de diciembre. Hasta el momento de difundirse el comunicado no se había expresado a favor de Milei, como su colega misionero. Fuentes de la bancada aseguraron a Letra P que recibió represalias del expresidente por mostrarse en la foto.