La Pampa: la UCR duda entre pelear con Sergio Ziliotto o con Javier Milei y no descarta reflotar la Lista 3

Entrampado por la necesidad de elegir un enemigo, el radicalismo pampeano no sabe si seguir apuntándole los cañones al gobernador Sergio Ziliotto y al peronismo, que gobierna la provincia hace 40 años de forma ininterrumpida, o dejar de hacerle favores a Javier Milei y confrontarlo.

La diputada Coli dio la cara en la Convención. “No podemos bajar nuestras banderas”, afirmó. “Somos el partido de las libertades públicas, la Constitución y la democracia y hoy lo volvimos a demostrar una vez más”, añadió. Algunos rostros asintieron y le bancaron la rebeldía. Otros no ocultaron que consideran un “error” la fragmentación y dañar aún más el desgastado sello partidario. No hubo definiciones en el encuentro, pero si un documento en el que buscaron hacer equilibrio entre las críticas a Milei y a Ziliotto.

El otro legislador nacional de la UCR de La Pampa es el senador Daniel Kroneberger, que votó la Ley Bases para darle gobernabilidad a Milei, viró hacia un discurso un poco más crítico, pero sigue a mitad de camino y entre los moderados. Por las dudas, en la misma Convención aclaró que en el Senado el bloque no se partirá.

Las diferencias entre ambos refleja la situación nacional de la UCR que se reproduce en la provincia, donde tampoco se ponen de acuerdo dialoguistas y aquellos que demandan un rol opositor más claro.

Si bien el presidente del Comité provincial, Federico Guidugli, aclaró que no se discutió durante el cónclave la estrategia electoral para el año próximo, adelantó que las autoridades nacionales darán libertad de acción a cada distrito. “Es muy incipiente. Ese debate se dará, seguramente, en marzo o abril del próximo año”, dijo para apaciguar los ánimos.

La Pampa pondrá en juego tres bancas en 2025: las que ocupan Coli, el macrista Martín Maquieyra y la justicialista Varinia Marín. Desde 2015, la UCR mantiene una alianza con el PRO que mantuvo transitando las presidencias de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Sin embargo, la irrupción de Milei puso en duda todo lo construido hasta el momento y el posicionamiento de aliado con el Gobierno que ensaya el PRO en sus diferentes vertientes podría cortar la cuerda que los une. Más pronto que tarde, el radicalismo no podrá esquivar una decisión.

La idea fija: ganarle al peronismo

Más allá de Milei, que parte aguas, el radicalismo le apunta como blanco de sus dardos a Ziliotto y al peronismo local, al que aspiran a derrotar por primera vez en más de cuatro décadas. Todavía tienen clavada la espina de mayo de 2023, cuando en las elecciones provinciales Martín Berhongaray quedó solo a tres puntos de quitarle el invicto al PJ.

“Para ganarle al PJ hay que dividir la torta en dos. Incluso, con algunos peronistas de tu lado. Si no, no le ganás”, advierten quienes le pusieron el cuerpo a esa campaña electoral. Esa posición defiende y practica Hipólito Altolaguirre, el presidente del bloque en la Legislatura, donde hoy coincide con el PRO y teje acuerdos con Comunidad Organizada, el partido de Juan Carlos Tierno.

Con la legislativa como paso previo al embate final contra el peronismo en 2027, un sector de la UCR fogonea una alianza variopinta y más amplia el año que viene con el fin de generar un antecedente para intentar después la victoria en los comciois ejecutivos. Admitirían incluso al espacio libertario adentro. “Sería un mensaje de que hay voluntad de ganar y no salir segundos, como siempre”, dicen.

Entienden que la Libertad Avanza se integraría en un papel de acompañante, ya que aún no hizo pie en La Pampa. Milei el año pasado ganó en la provincia en las PASO y en el ballotage, pero no tuvo postulantes locales. Aunque nombró a Luciano Ortiz en PAMI y a Nicolás Boschi en la ANSES, no cuenta con un nombre potente sin el Presidente en la boleta.

Rescatar banderas y confrontar en La Pampa

El plan de ampliar la alianza opositora provincial tiene sus detractores. Los intendentes de General Acha y Victorica, Abel Sabarots y Hugo Kenny, por caso, desde la época del ballotage reman contra la corriente colocando a Milei como “un límite”. Esa postura sintoniza con la actitud de Marcela Coli y va a contramano de atarse al destino de aliados o mileístas.

Críticos del rumbo económico y de políticas como el ajuste a las universidades públicas o los jubilados, se animan a pensar en una boleta pura de la UCR. Un intento de tomar distancia tanto de Milei como del peronismo. Inclusive, si dividen votos en tercios en los comicios legislativos, la UCR no arriesga la banca que pone en juego y queda abierto el escenario para 2027.

Por ahora, las definiciones se patearon para marzo o abril del año que viene. “Hay que desensillar hasta que aclare”, dice un correligionario que no se ruboriza por citar a Perón. También hay quenes creen que aún no es momento de mostrar las cartas y que habrá que jugar la baraja más adelante, con el ojo puesto en el humor del electorado.

No será lo mismo que Milei y sus aliados lleguen a la fecha envalentonados, en caso de que las encuestas lo sigan mostrando con un nivel de respaldo alto pese a todo, o de capa caída, si sus números se derrumban si la crisis social y económica no cede y comienza a pasarle factura.