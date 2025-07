La Pampa: La Libertad Avanza tiende puentes y genera tironeos en la UCR y el PRO

La Línea Celeste de la UCR, referenciada en el jefe del bloque provincial Poli Altolaguirre y el exdiputado nacional Martín Berhongaray, hace todo lo posible para un acuerdo. Altolaguirre insiste en que "para llegar, hay que sumar". "Los frentes que no hacen los dirigentes, los hace la gente y en la provincia tenés que tener dos boletas.", dijo en referencia a una del peronismo y otra que rejunte al antiperonismo. Sería salirse del previsible escenario de tercios.

poly_altolaguirre_ladag.jpg Poli Altolaguirre, jefe de la bancada de la UCR en La Pampa, quiere una alianza con La Libertad Avanza: "en la provincia tiene que haber dos boletas". FOTO: www.radiokermes.com

La Línea Azul, del presidente del partido Federico Guiduglie intendentes poderosos como el de la sureña General Acha, Abel Sabarots, ya anunció su negativa a someterse a las imposiciones de Javier Milei. Por eso se suspendió la Convención que había sido convocada para definir ese tema a fines de junio. Guidugli dijo que no tenía sentido porque “ninguna de las partes quiere una alianza”.

La disputa con el PRO

Con el PRO todavía no existieron contactos formales. Los verdaderos conductores locales del partido amarillo ven de modo muy escéptico las propuestas violetas, aunque una parte de la dirigencia, sobre todo la más reciente, está tentada de teñirse de violeta.

Esa fascinación contagia, por ejemplo, a las diputadas Celeste Rivas y Noelia Viara, que se confesaron admiradoras de Ravier y participaron de la charla que le sirvió de plataforma de lanzamiento. Las dos legisladores responden al actual diputado nacional Martín Maquieyra, que el 10 de diciembre concluye su mandato.

Los hermanos Mac Allister son los más duros. Carlos Javier (“El Colo”) y María Alejandra (Marita) manejan la batuta de las negociaciones. La formalidad también incluye como parte de la mesa negociadora a la senadora Victoria Huala y al diputado Martín Ardohain, que en la práctica fue un oficialista que le garantizó la mano alzada a Milei.

Mac Allister no disimuló su molestia con los dirigentes que disimulan su amarillo. “Si escuchás, ninguno quiere fusionarse, pero hay quienes ven que Milei tiene aceptación y entonces no saben si pintarse de violeta, o si decir Libertad PRO", describe y sienta postura: "Yo estoy en el PRO y no me voy a pasar a LLA. Hay que decirlo así: no. Hay que dejarse de tanta ambigüedad”.

marita_mac_allister_ladag_4 (1).jpg Marita Mac Allister, mujer fuerte del PRO, "alarmada" por las primeras declaraciones de Ravier que aludieron a que en Casa de Gobierno "hay muchos ñoquis". FOTO: www.radiokermes.com

También ahí el recálculo o el “acting” libertario propicia una fractura. Tanto que aceitó un encuentro formal con el MID. Aunque el sello no tiene gran peso electoral, en las negociaciones de los últimos años se las rebuscó para conseguir representación legislativa con la banca de Matías Traba, siempre en firme alianza con el PRO.

Ravier tiene la lapicera y queda expuesto

Ravier, porteño, economista y docente, tiene un perfil de apariencia más armónica que el libertarismo promedio. Desde ese talante, también hizo declaraciones públicas en las que en teoría abrió la puerta a un acuerdo con los sectores opositores, que pueden extenderse al partido Comunidad Organizada, de Juan Carlos Tierno, que no tiene personería nacional.

El número dos de la Fundación Faro que comanda Agustín Laje es el candidato cantado de LLA, de la mano de Karina Milei y Lule Menem, que ahora armaron todo para que se quede con la lapicera partidaria después de las frustraciones que representaron Luciano Ortiz y Nicolás Boschi. Eligieron al exPRO Juan Pablo Patterer como armador y operador, pero no como cara visible.

Ravier ya habla como si fuera postulante y promete ganar no una sino dos bancas. Confirmó que todo ese proceso estuvo marcado a dedo desde la Casa Rosada y tras ser ungido como presidente del partido, hizo una recorrida mediática cuya efectividad está en análisis, aunque generó ruido. Su nuevo papel lo expone a un rol al que no está acostumbrado. Lo primero que se le ocurrió decir es que en la Casa de Gobierno provincial “hay mucho ñoqui; sobra mucha gente”.

Además de que el peronismo le salió al cruce porque su afirmación estuvo basada en “lo que la gente comenta”, también le reprocharon su falta de seriedad la senadora Huala, que trabajó en la Municipalidad de Santa Rosa, y Marita Mac Allister, que es presidenta del Tribunal de Cuentas.

“Quiero el Estado, me formé en el Estado, cuando a veces se habla de los empleados públicos así me duele mucho porque hay un recurso humano formidable. Estas cosas me ponen en alerta”, dijo la mujer fuerte del PRO.