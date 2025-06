La Libertad Avanza se corta sola en La Pampa y consolida un escenario de tercios para octubre

En la nómina oficial partidaria no hubo lugar para las vertientes de las otras veredas. Ni Luciano Ortiz, titular del PAMI, ni la llamada “tercera posición” tienen representación en la conducción, donde resaltan también los nombres de la vicepresidenta Sofía Mascaró de Garate y el secretario Marcelo Otiñano.

El PRO, de capa caída

El mismo sábado, la asamblea del PRO blanqueó su espíritu de alianza con otras fuerzas que coincidan con sus “valores y principios”, pero sabiendo que la única expectativa real de una coalición es con la UCR, porque el espacio libertario ya dejó clara su apuesta a una lista puramente violeta.

De capa caída, el espacio abrió puertas y decidió sus negociadores para el frente que se viene. Además de María Alejandra Mac Allister, eligió como representantes a la senadora Victoria Huala y al diputado Martín Ardohain.

huala09.jpg Diputada provincial Laura Trapaglia, senadora Victoria Huala y diputado Martín Ardohain, dirigentes principales del PRO de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

El PRO lanzó su propia interna, antes de sumarse a la coalición, y aunque hay dos postulaciones ya presentadas se tienden puentes para evitar esa elección sin reales efectos y que, posiblemente, desnude la baja participación.

Lo más probable es que el abogado José Mario Aguerrido y la viceintedenta de la suroesteña Colonia 25 de Mayo, Marina Álvarez, terminen bajando sus precandidaturas.

El panorama también presenta incertidumbres, porque la casi cantada alianza con la UCR, además en un papel segundón, puede llevar a la dirigencia y a la militancia más cercana al libertarismo a hacer su propio juego por abajo de la mesa.

UCR: una cuestión de nombres

El partido boinablanca prefirió suspender la Convención que tenía agendada, porque interpretó que ya no tenía ningún sentido. La convocatoria se hizo pensando en la posibilidad de incorporar a la alianza a “nuevos” partidos, que antes no hubieran protagonizado acuerdos, pero esos sellos brillaron por su ausencia.

La última convención de la UCR había habilitado la posibilidad de acuerdos con partidos que ya hubieran formado parte de su radar, como el PRO, el MID, el Socialismo y el Movimiento Federalista Pampeano.

berhohuala.jpg Martín Berhongaray, el dirigente que mejor mide en la UCR de La Pampa, junto a Victoria Huala, negociadora del PRO para la búsqueda de alianzas.

Estableció la necesidad de otra Convención en el caso de que existiera alguna chance de nuevos arreglos con LLA o con Comunidad Organizada, el partido de Juan Carlos Tierno, que ni siquiera tiene personería nacional y entonces no podría participar por su cuenta.

Esas puertas no se abrieron, así que ni Convención hubo. “¿Qué sentido tiene hacer otra asamblea si ninguna de las partes quiere alianza?”, preguntó retóricamente el presidente de la UCR, Federico Guidugli.

Sectores de la UCR sueñan con encabezar una gran alianza no peronista en 2027 para terminar con el invicto del PJ desde 1983, pero esa ilusión depende de muchas cosas.

Lo urgente es resolver quién se anota en la carrera para las legislativas de octubre. Martín Berhongaray, figurita difícil y el que más mide, sigue sin dar pistas ni señales concretas de si aceptará o no dar esa pelea. Marcela Coli, que termina su mandato el 10 de diciembre, tiene ganas de repetir con su discurso anti-Milei, pero las mediciones de las encuestas no son su punto fuerte y no está claro que el PRO resigne el liderazgo de la alianza si no hay una postulación competitiva.