La Pampa: Karina Milei forzó un pacto de la cúpula libertaria que dejó ruidos y heridas

Karina Milei y Adrián Menem junto a los referentes principales de LLA en La Pampa: Nicolás Boschi y Luciano Ortiz, enemigos íntimos, firmaron un pacto de no agresión.

La reconciliación sonaba tan imposible que patearon para adelante un congreso partidario que se había previsto para el 8 de diciembre. En las últimas semanas hubo una fumata sigilosa. Ahora, con las cosas en orden, el congreso extraordinario tiene fecha. Será este sábado 21 de diciembre, pero no habrá dimes y diretes porque ya está todo cocinado. La Justicia Electoral validó una lista única de congresales el viernes pasado.

Lo que no se puede parar es el descontento de otras voces de la dirigencia y la militancia que integran un virtual tercer sector: quedaron fuera del armado, no participarán del congreso y ahora denuncian trampas y comportamientos de casta.

En las últimas semanas Boschi y Ortiz jugaron fuerte a hacerse daño . No sólo se gastaron toda la pirotecnia verbal antes de las fiestas, sino que tramaron maniobras para sumar afiliados que les respondieran ante la eventualidad de que el congreso fuera una verdadera disputa.

El conflicto de la cúpula fue saldado. Bajó la orden desde las oficinas de Karina y no hay más interna a cielo abierto, al menos en este caso: unidad hasta que duela. El poder, según las apariencias, pasa por el tándem Patterer-Boschi. Los dos estuvieron este miércoles en la Casa Rosada.

LLA La Pampa.jpg Los principales referentes de LLA en La Pampa, Nicolás Boschi y Luciano Ortiz, sentados en el centro: tienen a cargo las oficinas locales de ANSES y PAMI, respectivamente.

Boschi es profesor de educación física y tuvo visibilidad en la campaña previa a la elección presidencial de Javier Milei. Patterer, a cargo de la ANSES en General Pico, la segunda ciudad de la provincia, hizo política desde la norteña Intendente Alvear, la localidad más rica de La Pampa, alineado con Esteban Bullrich.

Una posibilidad firme es que Patterer, quien salió claramente empoderado de todo el conflicto, termine a cargo de la presidencia del partido, pero obviamente las resoluciones más importantes, incluyendo indicios sobre candidaturas legislativas, serán a partir del año que viene.

El PRO mete le cola

Cerca de Ortiz, que estaba a cargo de la titularidad del sello, hacen el intento de que la jefatura partidaria quede en alguna otra persona, para que su debilidad no sea tan evidente. Por eso algunas usinas mencionan como otro posible titular partidario a Marcelo Otiñano, un abogado cercano al PRO que se autoanunció como director de Radio Nacional Santa Rosa, pese a que él mismo es empresario del rubro en la capital pampeana, donde tiene una emisora comercial.

La cercanía con algunas figuras que pasaron por el partido amarillo fue uno de los disparadores de desencuentros. Ortiz vio venir temprano esa profecía autocumplida. En el nuevo esquema de poder sigue siendo un misterio si LLA apostará a la "pureza" en sus listas legislativas o se inclinará por un arreglo con el PRO más amigable, cercano a Patricia Bullrich y por lo tanto a Martín "El Facha" Matzkin. En algún momento, Ortiz y Boschi tejieron para encontrar puentes.

JP Paterer.jfif Juan Pablo Patterer viene del PRO y militó con Esteban Bullrich: tejió en las sombras y salió empoderado del conflicto de LLA en La Pampa.

La interna libertaria en La Pampa se da en un contexto con más particularidades: LLA no tiene ninguna representación política institucional. No participó de las elecciones legislativas nacionales el año pasado porque el partido quedó flojo de papeles, cuando Adrián Ravier, el preferido de Milei, se quedó con las ganas de ser candidato. Además no tiene ningún diputado provincial ni autoridades municipales.

El único cargo institucional que ostenta es el del concejal de la norteña localidad de Realicó, Manuel Pérez Nasi: llegó a la banca en la boleta del PRO, pero el mes pasado se afilió a LLA.

Una tercera vía en el partido libertario de La Pampa

En ese proceso se gestó una suerte de “tercera vía”, que en principio simpatizaba con Ortiz a partir de la supuesta dicotomía que gestó la grieta en LLA: de un lado, los “libertarios puros”; del otro, los dispuestos a negociar con la casta, y especialmente con el PRO. Al final, Ortiz saltó de bando y esa tercera pata libertaria quedó a la deriva, pero pegando gritos de enojo.

"A este gente ya hay que tomarla como casta. Son más casta que la propia casta. Hicieron estos acuerdos para cuidar su culo en el cargo. Es una desilusión haber formado parte de esto creyendo ingenuamente que era para un cambio político", disparó Andrés Benvenuto, 26 años, referente de LLA en Eduardo Castex, importante localidad del norte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1864320320922112382&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 EL MAPA FEDERAL



Qué se elige y qué se juega en La Pampa: el desafío del peronismo y la interna abierta opositora



https://t.co/YlUatOgPvx

@JPGavazza pic.twitter.com/Sv5iIPtow0 — LETRA P (@Letra_P) December 4, 2024

Otros jóvenes como él y Brian Pérez, de Lonquimay, elaboraron un documento donde se posicionaron contra “la imposición, el oportunismo y el autoritarismo”. Ese texto fue difundido el mes pasado. Sus referencias son las que patalean ahora contra el arreglo de cúpulas.

Una de las quejas del sector es que lo marginaron del congreso con tramoyas: se seleccionaron las afiliaciones “amigas” y se excluyeron a los sectores críticos. El arreglo incluyó el armado de una Junta Electoral copada por Boschi, Patterer, Ortiz y su gente de confianza.

Toda representación de LLA está hoy atada con alambre, pero aparecen en ese espacio crítico jóvenes de varios puntos de la provincia. Entre ellos aparecen Facundo Ballesteros (se presenta como presidente de la Juventud), José Biluron (Santa Isabel, en el oeste), Daiana Velcott (Intendente Alvear), Nicolás Sena (General Pico), Nicole Tejada (Guatraché, en el sur) y Carlos María Somma (Intendente Alvear).

También están que trinan Andrés Benvenuto (Eduardo Castex), Eleno Blanco (Rancul, en el norte), Lautaro Salazar Alzugaray (General Acha, la ciudad más importante del sur), Darío Beluzzo (Caleufú, en el norte), Gonzalo Fernández (Victorica, en el noroeste), Wilson Martinez (Acha), Ariel Eugenio Ibáñez (Puelén, en el suroeste), Bruno Cisterna (Ingeniero Luiggi, en el norte), Estibaliz Vázquez (Santa Rosa), Jesús Bastía (25 de Mayo, en el suroeste), Tuta Balmaceda (Parera, en el norte), Cristina Palacios (Pico), Saúl Avendaño (25 de Mayo), Juan Díaaz (Quetrequén, en el norte), Marcos Coller (Doblas, en el sur) y Eli Boesing (Adolfo Van Praet, en el norte).