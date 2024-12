Karina Milei arma un acto para ratificar quién es El Jefe: mensaje a Victoria Villarruel y orden interno

En el medio de la interna en el binomio presidencial , Karina Milei convocó a una cumbre de autoridades partidarias de La Libertad Avanza para dejar en claro que ella digitará la estrategia electoral de cara a 2025 y para ratificar que no tolerará voces críticas dentro del oficialismo, en lo que se supone un tiro por elevación a Victoria Villarruel .

"Victoria empezó a enrollar sus banderas y está perfecto porque en nuestro espacio no hay lugar para armados paralelos. Los únicos que dicen qué hacer, cómo y cuándo son Javier y Karina. A todos los demás nos toca acatar lo que dicen y eso será parte del acto del miércoles", dijo un dirigente de diálogo fluido con la cúpula libertaria, en referencia a la cumbre que la secretaria General de la Presidencia está organizando para este miércoles, a las 17, en el teatro Gran Rivadavia.

Allí, se reunirán l as principales autoridades del partido violeta a nivel nacional, bonaerense y porteño. Estarán funcionarios, diputados, legisladores e, incluso, concejales y representantes territoriales.

El letrado de alto perfil en redes sociales y animador habitual en el programa La Misa, conducido por Daniel Parisini, retuiteó un comunicado de Villarruel en el que agregó en tono irónico: "Victoria abstoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos".

La vicepresidenta no la dejó pasar. "Por favor publiquen los dos carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia", respondió, aunque en ningún momento hizo referencia al responsable del espionaje ilegal. Ante las suspicacias sobre que estaría detrás de esta maniobra el jefe de la SIDE Serigo Neiffert, en a sede de inteligencia se despegaron de Sarubbi: "No lo conocemos, no hablamos con él".

Más allá de la tensión, la vicepresenta ratificó que es "parte del espacio que gobierna" el país y negó querer avanzar con un armado electoral propio, después de las sospechas que dejó trascender la cúpula libertaria sobre un acuerdo en construcción con Mauricio Macri para disputarle el liderazgo a Milei.

Karina Milei y la interna más allá de Casa Rosada

La interna entre Milei y Villarruel, que se apaciguó en las últimas horas gracias a otro mensaje de la vicepresidenta que fue leído en la Casa Rosada como un acto de rendición, no es la única pelea que se percibe en el oficialismo. De hecho, llamó la atención las críticas que lanzó el exdiputado provincial Alejandro Carrancio, hoy parte del equipo de coordinación del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), contra el equipo de comunicación y estrategia política que lidera Santiago Caputo la semana pasada.

"Derepente aparecieron algunos funcionarios y dirigentes con sus celulares creyendo que van a cambiar algo, pero los vamos a terminar corriendo de la provincia porque lo que hay que hacer acá es trabajar en el territorio y no con un celular", comentó el flamante funcionario nacional que buscaba quedarse con la presidencia del bloque libertario en la Cámara baja, según pudo reconstruir Letra P. Fue durante una cena de fin de año en Mar del Plata.

Mensaje político y la doble interna expuesta con Pettovello y Pareja



La mención de Carrancio no cayó para nada bien en los pasillos de Balcarce 50, sobre todo después de que el propio Presidente respaldara durante la presentación de la CPAC no sólo la estrategia de construir su "brazo armado" digital, sino, también, el lanzamiento de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Más allá de las diferencias al interior del partido, los distintos representantes bonaerenses y porteños darán una muestra de unidad este miércoles bajo la conducción de los hermanos Milei. Además de las autoridades nacionales mencionadas, también dirán presente los presidentes de los bloques legislativos que comanda Pilar Ramírez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; Agustín Romo, el principal representante del karinismo en la provincia del 37% del padrón electoral; y Carlos Curetis, un hombre que se mueve bajo la estricta fiscalización de Pareja.