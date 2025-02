La Pampa: La Cámpora avisa que va a jugar y le reclama una interna en el PJ a Sergio Ziliotto

“No hay un candidato que asegure la unidad. Para eso están las internas. Al peronismo no le vendría mal mover el avispero. Me encantaría que haya unas PASO, en las que nuestro espacio sea una alternativa”, dice a Letra P .

saul y cristina.jpg Saúl Echeveste, de La Cámpora de La Pampa, integra la lista que presentó CFK para conducir el PJ nacional.

“Hacia adentro del peronismo los distintos sectores nos tenemos que contar los votos y ver qué tiene cada uno, para decir: ‘tenemos esto’”, agrega Echeveste, que tiene 35 años. Insiste en que una competencia interna sería el mejor modo de saber qué posee cada sector y dejar de especular en negociaciones de mesa chica con datos que ya quedaron viejos.

Pese a su juventud, tiene recorrido para hacer el planteo. Fue electo tres veces como intendente, siempre con más del 65% de los votos. Es uno de los que se animó a que su nombre figurara en la interna del PJ nacional: aportó como postulante de la lista de Cristina Fernández de Kirchner aún cuando Ziliotto había bajado la línea de la “neutralidad”.

Fue un modo de evitar que apareciera la lideresa natural de La Cámpora en La Pampa, María Luz “Luchy” Alonso, la vicepresidenta del PJ pampeano que, aunque bancó claramente a CFK, respetó de modo muy institucional la supuesta imparcialidad del sello provincial.

saul y luchy.webp Luchy Alonso, jefa de La Cámpora en La Pampa, junto a Saúl Echeveste, el integrante del gabinete de Ziliotto que propuso una interna para definir candidaturas legislativas.

Echeveste hasta se permite una mirada sobre el escenario nacional. “Confrontamos contra un gobierno despiadado. El kirchnerismo es el gran opositor y para ser alternativa tenemos que mejorar nuestro trato con los compañeros. Me tiene cansado la disputa Cristina-Axel Kicillof. No me gustó que Axel no bancara a Cristina al frente del PJ, es importante no ser tibio, pero tampoco tenemos que desgastar a una figura nacional”, reflexiona.

Los nombres de La Cámpora

Echeveste hizo un breve intento por una candidatura a Diputados en 2023, cuando Ziliotto jugó un ratito a la “horizontalidad” y prometió que habría espacio para una interna con candidatos de todos los colores.

Después la estrategia cambió y se ató al destino de unidad casi unánime que representó Sergio Massa como postulante a la presidencia y se dinamitó la posibilidad de una puja interna: el dedo del PJ recayó en Ariel Rauschenberger y se suspendió cualquier competencia.

villagra-luchy-alonso-4.webp Cristina Fernández de Kirchner junto a Luchy Alonso, jefa de La Cámpora en La Pampa, y otro de los dirigentes que posiciona el espacio: Miguel "Miky" Villagra.

Ahora Echeveste deja claro que él no será candidato. “Hay compañeros que tienen que tener más relieve”, apunta. Tampoco aparece en las gateras la propia Luchy Alonso, diputada provincial y siempre con línea directa con CFK, de quien fue su mano derecha en el Senado.

Son los dos nombres más competitivos, pero La Cámpora tiene la estrategia de posicionar nuevas figuras, también pensando en el futuro. En los últimos tiempos asoma Miguel “Miky” Villagra, un joven abogado que trabajó en causas de delitos de lesa humanidad. Como Alonso, también es oriundo de Victorica, la localidad más importante del oeste pampeano.

Obviamente La Cámpora deja aclarada su posición en respaldo de lo que ordene Ziliotto. “Somos respetuosos de lo que vaya a decidir el gobernador y presente del PJ”, dice Echeveste.

Una historia de internas del peronismo

La historia demuestra que el peronismo pampeano ha tenido internas de las que salió fortalecido y otras muy traumáticas, con heridos, resultados adversos en las generales y discusiones no cerradas que duraron años. La última gran interna fue en 2015. Una profunda grieta entre el peronismo provincial ortodoxo y el cristinismo. En palabras del viejo cacique Carlos Verna, "La Pampa o La Cámpora".

Si las PASO quedaran fuera de juego a nivel nacional tras su debate en el Senado, el propio PJ pampeano diseñará su modo de definir candidaturas. Las últimas internas desprendidas de las nacionales fueron abiertas, con participación de independientes, pero no obligatorias para el electorado, lo que reduce notablemente el nivel de participación y permite una fuerte incidencia de las estructuras partidarias.

Varinia Marín dijo hace semanas, entrevistada por Letra P, que también podría acordarse una metodología diseñada desde el nivel nacional para las distintas jurisdicciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1883894272862408896&partner=&hide_thread=false #Pretemporada2025 #LaPampa Varinia Marín: "El peronismo de La Pampa debe hacer un gran frente contra el ajuste de Milei"



https://t.co/SOKkTRCkvh

@JPGavazza pic.twitter.com/gBCrcGcis1 — LETRA P (@Letra_P) January 27, 2025

Además del marinismo y de La Cámpora, hay otros sectores del peronismo de La Pampa que miran con expectativa el escenario. Las intendencias no alineadas que apadrina Verna advirtieron que pretenden una postulación que represente sus intereses; el ziliottismo también tiene soldados dispuestos a jugar poniendo la cara; hay dirigentes de la pata sindical que amagan desde hace tiempo con buscar una representación en el Congreso; y con Patria Grande Juan Grabois desembarcó en la provincia prometiendo que el espacio tendría precandidatos propios.

Con tantas piezas para un mismo rompecabezas, ¿Ziliotto aceptará el convite de La Cámpora para una interna que le dé oxígeno a la "horizontalidad"?