10D y después: Varinia Marín pelea en el PJ de La Pampa para retener la banca con un ojo en el territorio

La diputada por el PJ de La Pampa Varinia Marín no anda con medias tintas. Dice que el gobierno libertario de Javier Milei es un despliegue de “locura y violencia”. El día a día la mantiene agitada, dentro y fuera del Congreso. la semana pasada participó de la sesión del escándalo y también estuvo en las calles.

Mientras tanto, el marinismo tiene otra cuesta empinada: la construcción en el territorio provincial, en una época difícil para la política en general, para el peronismo tradicional en particular y todavía más para ese sector interno, después del fallecimiento de su histórico líder, Rubén Hugo Marín .

Marín no tiene asegurado que pueda retener la banca, más que nada porque el PJ pampeano está en debate respecto de a qué espacio interno le corresponde ese lugar . La perspectiva es que la elección será en tercios y, más allá del resultado, no parece haber lugar para que el peronismo se quede sin ese escaño. Con todo, la manta es corta frente a las ambiciones de tantos sectores.

Lichi, como la conoce la mayoría por su segundo nombre (Lis), llegó a la Cámara de Diputados con relativa sorpresa. Hasta ese momento no había sido candidata. Abogada, se desempeñaba como secretaria legislativa en la provincia. A su alrededor, desde siempre destacaron su capacidad y su mirada política.

El peronismo de La Pampa cayó en esas legislativas contra la lista de Juntos por el Cambio. Perdió una banca. Transcurrida su gestión, los méritos que le atribuían a Varinia le siguen siendo reconocidos incluso por rivales internos o figuras de otros partidos.

El marinismo se paró de manos contra Javier Milei

La construcción para el marinismo es compleja. En comparación con sus tiempos de gloria, no tiene fierros ni estructura como para pelear de igual a igual con otros espacios internos. Ya no maneja los recursos ni resortes principales del Estado, si bien se las ha rebuscado para tejer acuerdos que le permiten hacer pie en la Legislatura y en distintos municipios.

Rubén Hugo Marín, líder, caudillo y guía, murió el 27 de enero del año pasado, a los 89 años.

ruben marin varinia y taco.jpg Varinia Marín junto a su padre, Rubén Hugo Marín, en un acto del PJ: el exgobernador y líder de Convergencia falleció el año pasado.

Convergencia, con su color naranja como bandera, se plantó contra el gobierno de Milei desde el principio. En plena luna de miel de la gestión libertaria, copó las calles de Santa Rosa con carteles que avisaron: “la casta sos vos”. Espartaco Marín, jefe del bloque legislativo provincial, soltó: “Yo no quiero que a Milei le vaya bien”.

Desde su banca, Varinia Marín no se movió de esa postura y en esta hora interpreta, metafóricamente, que “al gobierno empezaron a ‘entrarle las balas’ desde lo de la estafa. Por eso quieren un Congreso cerrado”, advirtió después de los episodios de la semana pasada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1883894272862408896&partner=&hide_thread=false #Pretemporada2025 #LaPampa Varinia Marín: "El peronismo de La Pampa debe hacer un gran frente contra el ajuste de Milei"



https://t.co/SOKkTRCkvh

@JPGavazza pic.twitter.com/gBCrcGcis1 — LETRA P (@Letra_P) January 27, 2025

En los últimos tiempos se acercó a Victoria Tolosa Paz, pero Convergencia no tiene en principio un paraguas nacional tan claro. Un poco en serio y un poco en broma, Varinia Marín dice: “En el peronismo no somos el mejor ejemplo de orden. No hablo de La Pampa”, aclara enseguida.

Percibe incluso en el bloque la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. “Confío mucho en los gobernadores”, sintetiza su mirada del futuro y también le pone algunas fichas a las movidas de la CGT.

Familia política y bandos del peronismo

Lichi es parte de una familia enteramente metida en política. Su mamá, María Ester Varela, “La Cachu”, fue siempre la presidenta honoraria de la Fundación Eva Perón.

Su hermano preside el bloque legislativo del oficialismo provincial y es la cara más visible de Convergencia. Las otras hermanas, Alba, Alina e Ivana, no tienen tanto protagonismo institucional, pero sí aparecen en los actos de campaña.

variniam.jpg Varinia "Lichi" Marín, diputada nacional por el PJ de La Pampa: el espacio Convergencia quiere cuidar la banca que tiene en el Congreso.

Rubén Hugo Marín gobernó la provincia en el primer período tras la restauración de la democracia (‘83-’87) y después marcó una época de hegemonía, entre el ’91 y 2003: se alineó sin fisuras con el menemismo, aunque en La Pampa sostuvo una fuerte presencia estatal y gambeteó las privatizaciones de la caja jubilatoria, el banco provincial y el canal público. Fue una época de contrastes. Mientras aumentaron como nunca en la provincia la desocupación y la pobreza, llegaron jugosos recursos para infraestructura.

Como ramas del sector Convergencia nacieron los otros espacios que hoy tallan alto en el peronismo, y en especial la mayoritaria línea Plural, que comandan el gobernador Sergio Ziliotto y su antecesor Carlos Verna.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1892710354376905074&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 | La Pampa: otra movida de Verna enciende las alarmas en el peronismo



@JPGavazza https://t.co/rMW3gePSA9 — LETRA P (@Letra_P) February 20, 2025

Un activo innegable del marinismo dentro del PJ pampeano es que nunca sacó los pies del plato. Obviamente, hoy la pelea por los espacios se le hace cuesta arriba. Ya no son aquellos tiempos de hegemonía.

Además de la Plural, en el PJ pampeano tienen ambiciones La Cámpora de María Luz Alonso; las intendencias “no alineadas” con Ziliotto que lideran Luciano di Nápoli y Fernanda Alonso; y sectores gremiales que armaron sus propios sellos, como “Identidad Peronista”, que encabeza Jorge Lezcano (UPCN); o el “Nuevo Espacio de Participación” que comanda Roberto Robledo de la UOCRA.

El final está abierto. Varinia Marín y Convergencia pelean por retener la banca en octubre, porque en tiempo de vacas flacas es un espacio de visibilidad que ayuda en la construcción territorial.