La oposición intenta vaciarle la Asamblea Legislativa a Javier Milei

José Mayans, quien advirtió que UP no aceptará jueces de la Corte Suprema que asuman por DNU.

Javier Milei podría tener una deslucida asamblea legislativa el sábado, cuando a las 21 inaugurará por segunda vez el período de sesiones ordinarias del Congreso en el recinto de la Cámara de Diputados . El bloque del Senado de Unión por la Patria anunció que no asistirá; y el de Diputados, debatirá el miércoles si se pliega al falfazo.

El resto de la oposición menos dialoguista también evalúa dejar sus bancas vacías. En la cámara baja, el Frente de Izquierda podría faltar; y Democracia Por Siempre, el bloque del radicalismo crítico liderado por Facundo Manes , tendrá una presencia reducida, con no más de dos o tres representantes.

Si en UP toman una decisión parecida -o directamente sus integrantes no van-, Milei hablará ante un recinto casi desértico, con la presencia oficialista y de aliados de UCR , PRO y partidos provinciales. El escenario no sería muy diferente a la presentación del Presupuesto 2025, cuando también hubo ausencia opositora, aunque sí habría un contraste con el anterior 1M.

Rebelión de Unión por la Patria

El jefe del bloque de UP en el Senado, José Mayans, anunció este lunes que su bancada no estará el sábado en el Congreso. "Decidimos no escuchar al Presidente, porque cuando se refiere a nosotros nos trata mal, miente. Además, sabemos lo que pasó el año pasado, cuando el Gobierno hizo un show para (el proyecto de) Presupuesto. Le pedimos que dé instrucciones para iniciar el tratamiento", dijo.

Mayans tomó la definición luego de una reunión de bloque este lunes, antes de la fallida sesión preparatoria. Mientras Villarruel discutía el cuórum con las bancadas dialoguistas, el peronismo del Senado definió por unanimidad no asistir a la sesión preparatoria. Suele ubicarse en la mesa oval ubicada frente al Presidente, donde habitualmente se sitúan los taquígrafos.

En Diputados aún falta el debate: el jefe de bloque Germán Martínez reunirá a su tropa este miércoles o el jueves y definirá quien pisa el recinto el sábado. No hay entusiasmo de ningún sector de la bancada para asistir. En septiembre, sólo un grupo reducido fue a escuchar la presentación del Presupuesto 2025 y a muchos no les hizo gracia ser ponchados por la transmisión como destinatario de las diatribas de Milei.

Además, hay diputados peronistas que asistirán a la asunción del nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y por lo tanto no podrán estar en el Congreso. Con ese panorama, Martínez tomará una decisión: UP tiene 98 miembros en Diputados y 34 en el Senado. Si no asiste nadie, los claros en el recinto se harán notar en la asamblea legislativa.

Escándalo cripto, en la mira

Entre la tropa libertaria no hay mayores expectativas sobre el discurso de Milei, aunque destaca que, además de mencionar los logros de su gestión, el Presidente anunciará nuevas iniciativas legislativas referidas a los temas que más lo abocan: economía y seguridad. En el primer caso, la oposición, dialoguista y no tanto, exigirá detalles sobre el tratamiento del Presupuesto 2025, cuya negociación fue congelada en noviembre por decisión de la Casa Rosada.

Algunos bloques quieren retomar el debate en marzo y que sea sancionado sin modificaciones para que, al menos, no queden desactualizadas las partidas. El Presidente tendrá una oportunidad de explicar si ese es su objetivo o si prefiere gobernar con la prórroga del Presupuesto 2023, para manejar las cifras a su gusto.

La mayor expectativa estará puesta en las menciones de Milei al escándalo del Libragate, que ya tiene fecha de debate en Diputados: el 11 de marzo, DPS citó a una reunión de comisión para debatir los proyectos para crear una comisión investigadora. El bloque de la UCR tiene la llave para bloquearla.

Del temario de extraordinarias, sólo quedó pendiente de tratamiento las modificaciones a la legislación de quebrantos, que ni siquiera fue debatida en comisión. Ficha limpia aún debe sancionarse en el recinto del Senado, que Villarruel no pudo abrir este lunes. No sabe si podrá hacerlo funcionar.