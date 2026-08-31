La nueva versión de Victoria Tolosa Paz: autocrítica, armado federal y astrología con la mira puesta en 2027

De todo lo que dijo Victoria Tolosa Paz en sus últimas apariciones públicas, la frase sobre el signo del zodíaco de Argentina fue la única que se viralizó en redes. “La Argentina tiene carta astral y es cáncer con ascendente libra. Eso explica el péndulo de emocionalidad”, le dijo a Carlos Pagni en Odisea Argentina, de LN+.

No es la primera vez que Tolosa Paz apela a la herencia de su padre, el astrólogo platense Juan Honorio Tolosa Paz , para volver a instalarse en la conversación pública. Lo hizo en 2021, en la elección de medio término que la tuvo como protagonista, cuando habló de los astros y la política y a la que sacudió con aquella afirmación de que “en el peronismo se garcha”.

Esta vez, al discurso esotérico la diputada le sumó una autocrítica abierta al Frente de Todos y una nueva apuesta política, la conducción de un espacio federal que intenta pararse como tercera vía dentro del peronismo.

La dirigente habló de “los distintos errores” que “cometió el proyecto político de Alberto Fernández , Cristina Fernández , Sergio Massa , los gobernadores y todos aquellos que fuimos parte de ese Frente de Todos”, y definió: “El gran problema fue el económico, en algún punto, y fue el hartazgo de un frente político que no encontró una definición concreta”, dijo y abundó: “Había tres o cuatro versiones en cada uno de los temas importantes de la agenda de aquellos años. (Fue) un frente político muy desordenado”.

Desde comienzos de este año, Tolosa Paz integra, junto con el diputado entrerriano Guillermo Michel y el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos , la conducción de ese armado del peronismo federal, que busca consolidarse como una alternativa en la discusión hacia 2027, distante de la disputa entre Cristina Fermández de Kirchner y Axel Kicillof.

“El peronismo claramente necesita una conducción vertical, con un fuerte liderazgo. Hoy hay tantos liderazgos como peronismos hay, pero no hay un liderazgo nítido y concluyente.” Por: Victoria Tolosa Paz pic.twitter.com/FY0srI63Cz

En sus últimas apariciones, reivindica el modelo del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota y de su sucesor, Juan Schiaretti, que resumió como “orden fiscal con orden social”, la fórmula que le permitió al peronismo cordobés sostenerse en el poder durante casi dos décadas y media. Sobre el resto del PJ, dice que hoy conviven “demasiados liderazgos sin que ninguno logre imponerse”, un tiro por elevación para el gobernador bonaerense.

Hoy, después de muchas idas y vueltas, la relación entre Tolosa Paz y Kicillof volvió a ser distante y lejana. En junio de 2023, ella le planteó una interna a la gobernación bonaerense con un acto en Ensenada, al frente de su estructura personal, Camino a la Victoria. Año y medio después, hizo el camino inverso: se acercó a la mesa “Axel conducción” y ofreció su red de referentes en las ocho secciones electorales de la provincia. Ese acercamiento no prosperó como esperaba: la diputada sintió que el kicillofismo no le abrió espacios propios y desde entonces concentra su energía política en el armado federal.

¿PARA QUÉ TE TRAJE? Viene León XIV y Karina Milei quiere bloquear a Villarruel en el encuentro con la política



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Puentes con Axel Kicillof, CFK y Sergio Massa

Pese a esa distancia, Tolosa Paz evita la confrontación directa con el gobernador. En la provincia, su espacio comparte actividades puntuales con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado de Kicillof, y no descarta que en algún escenario de 2027 ambos sectores terminen confluyendo. La apuesta de la diputada, con todo, pasa por otro lado: consolidarse como la referencia bonaerense de un armado nacional que negocia, en paralelo, la construcción de una alternativa peronista con gobernadores de otras provincias.

Con CFK, en cambio, la relación mejoró. Después de años de distancia -y de acusaciones cruzadas de operar en su contra durante el gobierno de Alberto Fernández-, Tolosa Paz se reunió a solas con ella en San José 1111 tras la confirmación de la prisión domiciliaria a la expresidenta. Fue, además, el nexo para reconstruir el vínculo entre la expresidenta y su marido, Enrique Albistur, extitular de la Secretaría de Medios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina.

Con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el vínculo genera incógnitas. La cercanía de Tolosa Paz con Michel, un dirigente identificado con el massismo, alimentó especulaciones sobre un acercamiento al excandidato presidencial, pero lo cierto es que la diputada nunca tuvo con él una relación política fluida.

Con todo, como contó Gabriela Pepe en su columna del fin de semana, en un peronismo convulsionado por la lucha intestina, hoy la pelea por una candidatura presidencial para enfrentar a Milei emerge mano a mano entre Kicillof y Massa, muy dispuesto por la revancha tras la derrota en 2023.

#LetraPepe A un intendente que lo visitó en los últimos días, Massa le sugirió que no se sacara fotos con ningún candidato del peronismo



El dirigente salió con una certeza: “Que no me comprometa con nadie, porque intentará ser él”



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Contactos en las provincias

El armado nacional se presentó formalmente el 1° de mayo, en un acto en Parque Norte bajo la consigna “primero las ideas”. Encabezado por Tolosa Paz junto con Michel y Olmos, sumó ese día a más de 70 intendentes y unos 20 legisladores nacionales de todo el país, sin referencias en el escenario a Kicillof, a Cristina Kirchner ni a La Cámpora.

Después de ese lanzamiento, el espacio replicó encuentros en Entre Ríos, se reunió con el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, y llevó actividades a Santiago del Estero, en una recorrida que un medio ya empezó a leer como la tercera pata del mapa peronista rumbo a 2027, junto al kirchnerismo y al kicillofismo.

Ese despliegue territorial no nace en 2026. A fines de 2024, Tolosa Paz ya había sido la principal armadora del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su intento fallido de disputarle a Cristina Kirchner la presidencia del PJ nacional. Para eso montó una red de gobernadores, intendentes y legisladores del interior -agrupados en un chat interno bautizado “Federales”- que después la Junta Electoral del PJ objetó por faltarle cerca de 14.000 avales. Buena parte de esa red reaparece hoy, con otros nombres, detrás del armado del peronismo federal.