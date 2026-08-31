Encuesta: cómo les va a Milei, Pullaro y Javkin en Rosario

Una encuesta de la consultora Innova realizada a fines de agosto muestra un deterioro muy marcado de la imagen del presidente Javier Milei en la ciudad de Rosario, mientras que el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin mejoran sus números.

El sondeo de opinión, que relevó de manera presencial 400 casos de residentes de la ciudad de Rosario mayores de 16 años de edad, fue encarado el 22 y 23 de agosto a través de un cuestionario estructurado a partir de preguntas cerradas, opciones múltiples y escalas de opinión. Tiene un margen de error muestral de +/- 4.5 % y una confianza del 95%.

La imagen de Javier Milei pasa por su peor momento en Rosario: tiene apenas un 30% de evaluación positiva y un 70% de las personas encuestadas lo evalúa negativamente. Lejos quedó de aquel 53% de imagen positiva registrado en diciembre de 2024, pero, además, perdió 11 puntos desde marzo de este año .

Señala Innova que el de Milei es, por amplio margen, el gobierno con peor valoración . El dato pone en aprietos las aspiraciones electorales de La Libertad Avanza en la ciudad, donde en algún momento la tribu libertaria se entusiasmó con pelear por el Palacio de los Leones . La transferencia de votos que cualquier aspirante libertario espera tener de parte de Milei se vuelve un búmeran para sus pretensiones si al Presidente le va mal. Todo un dilema.

Diferente es el panorama para Pullaro y Javkin. El gobernador y el intendente vienen en levantada. El de Hughes logró crecer cinco puntos su imagen positiva desde junio, que se ubica en 53 puntos porcentuales. El alcalde, en tanto, subió seis puntos y hoy ostenta una valoración favorable del 42%.

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro trazan la estrategia electoral de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Como contó Pablo Fornero en Letra P, Pullaro ve la mejoría de Javkin en los sondeos de opinión y lo piensa como su Plan A para pelear la intendencia en 2027. La sintonía con el gobernador, que muestra buenos números en Rosario, podría significar un empuje para el alcalde para buscar un tercer mandato consecutivo, algo inédito en la ciudad desde la recuperación de la democracia.

El talón de Aquiles de Milei y la respuesta que sorprende

Para entender el mal momento que atraviesa Milei con la opinión pública rosarina hay que hacer doble click en la evaluación de la situación económica. El 48% de las personas encuestadas afirma que su economía está peor que el año pasado y otro 25% dice que está igual de mal. Apenas un 6% considera que está mejor.

Las expectativas para 2027 tampoco son auspiciosas: solo el 22% cree que estará mejor dentro de un año, y un 11% dice que estará igual de bien; mientras que un 34% piensa que estará peor y 24% que seguirá igual de mal. Además, un 64% afirma que su economía se deterioró desde la llegada de Milei y rechaza al Presidente, ocho puntos más que en junio.

El rechazo a Milei encierra una paradoja y, al mismo tiempo, una respuesta sorprendente: un 71% prefiere que haya un cambio de gobierno frente al 28% que quiere la continuidad de Milei, pero esa expectativa no es capitalizada por el peronismo: el 46% quisiera que gane alguien que no sea ni del PJ ni de La Libertad Avanza.

De cualquier modo, el 56% señala que le genera más miedo una nueva victoria de Milei, que un regreso del peronismo (31%). En ese sentido, sostienen en Innova, "la principal señal política es una fuerte demanda de cambio representada por una alternativa por fuera de la polarización tradicional". La famosa avenida del medio.