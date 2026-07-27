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EN CAMPAÑA

Axel Kicillof expone la fragilidad del proyecto de Romo para cobrarles educación y salud a extranjeros

Según Bianco, solo 1,9% de los estudiantes no tiene residencia permanente. Kreplak reiteró que apenas 0,16% de las consultas médicas es de inmigrantes.


Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Aranceles a extranjeros: los ministros de Axel Kicillof ponen en ridículo el proyecto de Romo

Aranceles a extranjeros: los ministros de Axel Kicillof ponen en ridículo el proyecto de Romo

Como respuesta a la campaña anti Argentina surgida durante el Mundial, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto para arancelar salud y educación a extranjeros no residentes en Buenos Aires. Le respondieron, números en mano, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y su par de Salud, Nicolás Kreplak.

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Los datos exhibidos sobre la incidencia real de los extranjeros que utilizan servicios de salud y educación universitaria dejaron en ridículo el planteo del libertario, quien llegó a plantear que los recursos de la provincia de Buenos Aires tienen que ser administrados con “responsabilidad” y “priorizando las necesidades de los bonaerenses”, aunque sin presentar cifras.

“Yo le digo a esos diputados de La Libertad de Avanza que el gobierno nacional le robó a la provincia de Buenos Aires 26,7 billones de pesos, ahí está la prioridad”, lanzó el ministro de Axel Kicillof este lunes en conferencia de prensa.

Carlos Bianco y los números en educación

En la sala de conferencias de la gobernación, Bianco detalló cuál sería la inicidencia efectiva del punto del proyecto libertario que propone cobrarle a los extranjeros no residentes que cursen estudios en universidades bonaerenses.

En una serie de cuadros mostró que la matrícula de universitarios en el sistema público es de 1.932.311 estudiantes, de los cuales solo 82.797 son extranjeros, esto es, apenas el 4,8% sin diferenciar si son residentes o no.

En la provincia de Buenos Aires, los estudiantes universitarios son 673.258, de los cuales 26.177, el 3,8%, son extranjeros; pero quienes cursan estudios en universidades provinciales son muchos menos ya que hay solo dos, la Universidad de Ezeiza y la Universidad del Sudoeste, por lo que el universo se reduce a 1.172 estudiantes extranjeros en universidades bonaerenses, aunque una parte de ellos es residente.

“Se quiere cobrar un arancel a quienes no tienen residencia permanente, que representan apenas 1,90% de los estudiantes universitarios de la provincia de Buenos Aires una parte muy minúscula del total. Me parece que si el objetivo es cuidar los recursos de los bonaerenses, es mucho más eficiente que el gobierno nacional nos devuelva los 26,7 billones de pesos que nos robó, que cobrarle un arancel a unas 500, 600 personas con toda la furia”, dijo Bianco, quien también cuestionó al política internacional del gobierno, los insultos de Javier Milei a Lula De Silva, y la injerencia del FMI.

La incidencia en Salud

A su turno, Kreplak hizo lo propio en materia de salud, el otro sector incluido en el proyecto de ley presentado por Romo. “El Gobierno nacional decidió usar como chivo expiatorio a los extranjeros para esconder las consecuencias del ajuste brutal que está llevando adelante en materia de salud”, dijo el ministro y agregó: “El sistema sanitario argentino se encuentra en esta situación como consecuencia del desfinanciamiento y la eliminación de políticas que decidió Javier Milei, responsabilizar a los extranjeros no residentes es absolutamente falso”.

Para respaldar sus dichos también expuso números concretos. Según explicó Kreplak, el uso del sistema de salud público en la Provincia por parte de personas extranjeras no residentes, representó apenas el 0,16% en 2026 para consultas ambulatorias y el 0,18% para consultas en guardias; en internaciones, el porcentaje representa solo el 0,54% durante los años 2024-2026 y en vacunación, sólo el 0,1% del total de personas inmunizadas en 2026 corresponde a extranjeros no residentes.

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