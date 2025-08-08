La mudanza de Manes a la Ciudad despeja el camino a Florencio Randazzo pero Somos no logra cerrar la alianza

Minutos antes de la medianoche del jueves, el ex ministro de Transporte, los sectores de la UCR bonaerense y de la Coalición Cívica que forman parte de Somos buscaban cerrar el acuerdo para presentar la alianza ante la Justicia Federal con competencia electoral de Buenos Aires.

Una de las incógnitas era el nombre del frente, que no replicaría "Somos Buenos Aires", con el que se presentará en la legislativa bonaerense de septiembre. La posibilidad más firme era llevar la marca "Somos Provincias Unidas", como el espacio de los gobernadores.

La mudanza de Facundo Manes a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar la boleta de senadores nacionales de "Ciudadanos Unidos", dejó vía libre para que Randazzo avance en el armado de la alianza con el radicalismo bonaerense y vaya en primer lugar de la lista de diputados nacionales.

Las especulaciones apuntaban a un esquema en el que el ex ministro estaría acompañado por alguna figura de la UCR, entre las que se menciona a Danya Tavela , diputada nacional que, como Randazzo, termina su mandato en diciembre.

Alianza con la UCR

El exministro es uno de los protagonistas del armado de centro en Buenos Aires junto al radicalismo, su socio cordobés Juan Schiaretti y la Coalición Cívica. Ocupa una banca en la Cámara de Diputados desde 2021, cuando ingresó con lo justo después de cosechar 4,3 por ciento de los votos con la boleta de “Vamos con vos”.

En las últimas semanas, Randazzo fortaleció su alianza con un sector del radicalismo y se posicionó como uno de los protagonistas del armado de la tercera vía. Incluso, logró poner a un hombre de su estrecha confianza, el ex legislador Norberto García, como el apoderado de Somos.



Desde el entorno político de Randazzo repiten que el exministro no está pensando en candidaturas. “La única línea que se maneja es la de privilegiar la conformación del armado de un espacio que pueda ser una alternativa”, subrayan.