Grito federal: Florencio Randazzo levanta la mano

Con esa pulseada se ubica en la mira de los gobernadores Martín Llaryora , Maximiliano Pullaro , Ignacio Torres , Claudio Vidal y Carlos Sadir , quienes esta semana pegaron el grito federal para desafiar al poder central y -se encargaron de aclarar- aún no tienen la pata bonaerense indispensable para construir una alternativa nacional en 2027.

Como anunciaron tras su presentación en sociedad, Grito Federal tendrá representación electoral con una marca unificada en las cinco provincias donde son gobierno: Córdoba, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy. Serán seis si finalmente el correntino Gustavo Valdés termina de incorporarse. En ese marco, dejaron trascender que no se involucrarán en la pelea bonaerense.

Randazzo entiende que es el representante natural de ese espacio en Buenos Aires. “Hace diez años que venimos trabajando políticamente en ese lugar, en la construcción de una fuerza racional y con impronta de gestión”, dicen cerca suyo.

El desafío de Somos Buenos Aires

Somos Buenos Aires empezará a discutir internamente el tema de las candidaturas para la elección de octubre en un escenario de fuertes tensiones internas por ahora silenciadas detrás de los mensajes y las fotos de unidad. En 15 días, la nueva fuerza que logró un cierre con fórceps para las listas legislativas bonaerenses deberá volver a construir un armado que contenga a todos los sectores, cada uno con aspiraciones de quedarse con los casilleros a salir.

En la pata peronista de Somos, los cortocircuitos estuvieron a la orden del día. Emilio Monzó, por caso, fue uno de los heridos y ahora tiene una pata afuera y una pata adentro del espacio. El cordobés Juan Schiaretti, que fue quien acercó a Manes a la mesa de la tercera vía, también quedó relegado en el cierre de listas y por ahora se mantiene a distancia de Somos Buenos Aires, sin involucrarse en el lanzamiento del nuevo partido en territorio bonaerense.

La apuesta de Florencio Randazzo

En ese marco, Randazzo fortaleció su alianza con un sector del radicalismo y se posicionó como uno de los protagonistas del armado. Para muestra, un dato: el ex ministro logró poner a un hombre de su estrecha confianza, como el ex legislador Norberto García, como el apoderado de Somos.

Sin embargo, el espacio del ex ministro de Transporte no cobró en ese reparto de candidaturas seccionales de Somos, en donde la UCR, los liderazgos peronistas locales como el de Julio Zamora y los ex-PRO tuvieron mucho mayor incidencia. Cerca del ex ministro explican que fue para facilitar el acuerdo entre todos los espacios. "La única línea que se bajó fue la de apostar por un armado a largo plazo", explican en Hacemos.

Otras voces dentro de Somos aseguran que ese corrimiento de Randazzo obedeció fundamentalmente a enfocarse en la pelea que más le importa, la de la lista de diputados nacionales.

Allí, su principal competidor parece ser Manes. Al neurocientífico se le termina el mandato también en diciembre y de la mano de su alianza con Schiaretti y el acercamiento con el sector del radicalismo bonaerense se proyecta para la pelea.