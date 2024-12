La Matanza: una docena de apellidos para suceder a Fernando Espinoza

La Matanza , el distrito más populoso del país, es uno de los 80 municipios de la provincia de Buenos Aires que cambiarán su conducción en 2027: por la ley que pone tope a las reelecciones, Fernando Espinoza no podrá buscar otro mandato y una docena de nombres ya se anotan para la competencia por el sillón del gigante del conurbano.

La dirigente del Movimiento Evita Patricia Cubría, quién ya se presentó el año pasado a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mantiene su ilusión de gobernar el distrito. No le fue mal en la interna: obtuvo más de 100 mil votos. La tercera figura que compitió, pero quedó muy atrás, es la ex diputada María Laura Ramírez, alineada con la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.