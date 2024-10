El último baile de Juan José Mussi: ocho nombres para sucederlo en Berazategui

En 1987, Juan José Mussi abrió una era en Berazategui cuando fue electo por primera vez intendente. Ese ciclo de 40 años llegará a su fin en 2027, cuando el apellido sinónimo de peronismo no estará al tope de la boleta de postulantes por la jefatura comunal. Los nulos indicios sobre quién será la figura elegida por el oficialismo para continuar el legado abre un enorme interrogante también en la oposición, que ve por primera vez chances de tomar el timón del distrito.

Promediando su quinto mandato, mientras corría la campaña para la elección legislativa de 2021, Mussi deslizó que había llegado el momento de su retiro y que no competiría por otro período. Sin embargo, El Doctor, como lo llaman, cambió de opinión y volvió a presentarse.

Solo postergó una sucesión que deberá darse no solo porque así lo indica la ley provincial 14.836 que prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, legisladores y consejeros escolares y que muchos sectores buscan eliminar , sino porque el mandamás berazateguense tiene 83 años y ya no está para esos trotes.

En 2023, cuando todos los ojos estaban puestos en la candidatura a primer concejal, Mussi optó por un viejo conocido, el secretario de Obras Públicas y hombre de su máxima confianza, Carlos Balor , El Turco. No hay renovación en ese nombre; está en los primeros puestos del podio de posibles candidatos aunque el funcionario sea generacionalmente cercano al intendente y sostenga que ansía su retiro.

Entre los nombres que se bajaran siempre aparecen los herederos de sangre de El Doctor: Patricio Mussi y Mariel Mussi. El primero tuvo su paso por la intendencia. En 2010 la ocupó de forma interina en reemplazo de su padre para luego ganar las elecciones en 2011 y 2015. No obstante, el ex intendente no parece tener intenciones de volver a ese cargo ya que tras finalizar sus dos mandatos se alejó de la política para abocarse a la actividad privada.