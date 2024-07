Florencia Arietto, la topadora conversa de Javier Milei para entrar a La Matanza

Nacida en el interior bonaerense, pero con domicilio en ese municipio del Gran Buenos Aires desde hace algunos años, no reniega de su mote de panqueque y asegura que es lo máximo que alguien le puede enrostrar: “Las cabezas del sistema político son todas susceptibles al carpetazo”, dice y asegura: “Al no beneficiarme de eso, ser mujer y dar peleas contra gente importante, las puertas se cierran”.

Sin embargo, Arietto asegura que nunca se sintió parte del PRO, que llegó a JxC porque era un frente que peleaba contra el kirchnerismo, pero que cuando eso se desarmó quedó parada en un sitio que no sentía como propio. La luz violeta que llamó desde el sector libertario que lidera Karina Milei la convenció de dar la lucha por La Matanza y por la provincia desde esa tribu.

Joaquín de la Torre, Carlos Curestis y Florencia Arietto. El bloque libertario del Senado que Florencia Arietto comparte con Joaquín de la Torre y Carlos Curestis

Objetivo La Matanza

El armador bonaerense karinista Sebastián Pareja tiene su apellido anotado en la libreta donde figuran las 10 intendencias "ganables", entre las que también figuran Quilmes y Lanús, otros dos municipios de la pantanosa Tercera sección electoral que LLA quiere empezar a pintar de violeta en 2027.

Arietto está en proceso de reconciliación con Bullrich, tras la distancia que produjo la declaración de la entonces funcionaria de la ministra de Seguridad: “Ella dobla siempre a 180, no podés doblar a 180 en todas las curvas”. ¡Afuera! Tras las disculpas públicas y privadas, la legisladora entendió que la ministra tiene que atravesar un proceso para recuperar la confianza en ella y apuesta a que eso sucederá más temprano que tarde.

“Mi fortaleza es que caminé en el desierto y comí arena, soy taurina, tengo disciplina y soy persistente, es mi único talento”, afirma mientras piensa en el calendario que, de ser necesario, también la tendrá como protagonista el año próximo. Para eso, dice, el PRO y la UCR tienen que acercarse a la propuesta libertaria, para darle vida a una “construcción colectiva liderada por LLA”. “Al poder se llega siendo mayoría, en LLA hay una mesa amplia, no se excluye a nadie, no está comprado ningún territorio”, afirma.

El llamado de apertura al PRO y la UCR

No obstante, apegada al discurso karinista, entiende que ese frente de puertas abiertas debe ser liderado por el mileísmo. “El PRO solo tiene ocho puntos; la UCR, cinco, ¿qué van a hacer, dividir los votos para que ganen los peronchos?”, se pregunta en el análisis sobre el escenario electoral bonaerense y apunta sin filtro a UP: “Kicillof es malo, un porteño de Parque Chas. Y Massa perdió en la Tercera porque la gente está harta del peronismo, no de sus intendentes”.

Para el incipiente 2025, Arietto se alista para jugar. Si el momento se lo pide, pondrá su cara en una boleta, si no, esperará dos años más y buscará gobernar La Matanza, aunque también sueña con sentarse en la gobernación. LLA la anota entre los apellidos para empezar a ganar terreno libertario en los concejos deliberantes, las bancas en la Legislatura bonaerense y las intendencias en el mediano plazo.