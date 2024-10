Florencio Varela: una docena de nombres para la sucesión del intendente Andrés Watson

En el bolillero también están Gustavo Rearte, presidente del Concejo Deliberante, y Darío D’Aquino, titular del bloque UP y secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se suman las concejalas Beatriz Domingorena -docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y ex secretaria nacional de Política Ambiental, cercana al ex intendente- y Laura Ravagni -ex presidenta del Concejo Deliberante y secretaria de la Mujer del PJ local.