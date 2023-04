Sábado 15 de Julio. Domingo 6 de agosto. Las fechas están pintadas con resaltador en el almanaque electoral del gobernador Axel Kicillof . Esos días configuran líneas rojas para el kirchnerismo, que por estas horas discute la mejor estrategia para salir vivo en la provincia de Buenos Aires , mientras el Frente de Todos (FdT) no termina de encauzar la guerra entre la Casa Rosada y el cristinismo y aún navega - pese al renunciamiento de Alberto Fernández a competir por la reelección - en la indefinición de un plan de acción y de candidaturas. Ese domingo es el plazo legal final para una convocatoria a elecciones bonaerenses desenganchadas de las nacionales, pautadas para el 22 de octubre; y ese sábado, el límite para convocar a elecciones desdobladas , pero a realizarse antes de la elección nacional, condición imprescindible para los objetivos del todismo K de evitar llegar a las urnas cargando una mochila de plomo.

Como viene contando Letra P, el desdoblamiento es el as en la manga que se guardó la Provincia cuando el sábado 15 publicó en el Boletín Oficial el llamado a las PASO, que se realizarán el 13 de agosto, en simultaneidad con las nacionales, pero no incluyó en ese decreto la convocatoria a las generales. Un desenganche en ese primer turno electoral era imposible para el oficialismo, porque el cambio debía sancionarse en la Legislatura, donde no tiene los votos necesarios y la oposición lo descartaba de plano ( bonus: hay quienes sostienen que el gobernador sí podría haber desdoblado las PASO sin pasar por el parlamento).