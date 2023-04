Ya en el encuentro percibió distensión. Hasta se abrazó con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. “Sin el mensaje de esta mañana, esta reunión hubiera sido peor que la de febrero”, apuntó un consejero nacional apenas salió del edificio. En febrero, el mismo edificio había sido sede de un tenso encuentro de la mesa nacional del FdT en la que Fernández había resistido la presión del kirchnerismo para que diera una definición electoral y desistiera de su eventual candidatura. La reunión duró casi seis horas.

El clima de este viernes distó mucho de aquel. Fernández abrió la reunión con un saludo y la lectura del orden del día. Preguntó si alguien quería hacer uso de la palabra. Entre las 57 personas presentes –con asistencia presencial y virtual– apenas dos levantaron la mano. Fueron la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, y Adriana Pérez, dirigente del PJ de Salta. Las dos plantearon cuestiones formales relacionadas con los mandatos partidarios en sus distritos.

No hubo más oradores. A diferencia de lo sucedido en febrero, el cristinismo no hizo ninguna consideración. "Al haberse bajado Alberto, ya no había nada más para decir", explicaron en la tribu encolumnada con la vicepresidenta. La orden del Instituto Patria había sido clara: no generar "ningún tipo de discordia". Se votó la fecha del congreso partidario y se definieron los nombres de quienes serán responsables económicos y financieros de la campaña. Fernández hizo un cierre escueto.

ECO_1449.JPG

A la salida, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, vicepresidente del partido, fue el encargado de definir el encuentro. "Fue una muy buena reunión para cumplir con lo legal que marca el partido y avanzar en el reordenamiento en lo electoral", dijo. Antes de llegar a Matheu había pasado por el Senado para reunirse con Cristina Fernández de Kirchner.

La foto final también fue un mensaje. Kicillof estuvo acompañado por Rossi, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, Berni y dos dirigentes amigos del Presidente, el el diputado Eduardo Valdés –que oficia también de nexo con Cristina– y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Para el congreso de mayo quedarán dos definiciones centrales pendientes: si el FdT llegará con uno o más candidatos a las elecciones presidenciales y cómo se integrarán las listas para la Cámara de Diputados, en caso de que no hubiera consenso. “Esto puede derivar en una, dos o tres listas dependiendo de cómo se dé el proceso. Si hay lista de síntesis, habrá. De lo contrario, no hay que hacerse drama porque haya competencia”, dijo Rossi.

En el entorno del Presidente marcaron que la decisión de Fernández fue “un primer paso importante, trascendental para descomprimir la interna y empezar a ordenar” la estrategia electoral.