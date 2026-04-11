Jujuy: la municipalización de Alto Comedero abre otra grieta en la UCR y enciende una alerta electoral

El proyecto para crear la Municipalidad de Alto Comedero en Jujuy abrió otro capítulo en la interna de la UCR y encendió alertas sobre su impacto electoral. La iniciativa, impulsada por la pata oficialista alineada con Gerardo Morales , reconfigura el mapa político de la Capital y suma tensiones con el gobernador Carlos Sadir y el intendente Raúl “Chuli” Jorge .

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La propuesta plantea la creación de una nueva unidad político-administrativa dentro del departamento Capital, con autonomía plena y autoridades propias a partir de 2027. El crecimiento sostenido de Alto Comedero lo convirtió en un actor central en la estrategia electoral del oficialismo. El barrio que fue emblema del trabajo social que llevó adelante la organización Tupac Amaru al mando de Milagro Sala concentra cerca del 30% del padrón de San Salvador de Jujuy .

El proyecto aparece en un momento en que el radicalismo jujeño atraviesa una reconfiguración interna . El sector alineado con Morales impulsa la iniciativa en un contexto en el que el exgobernador busca sostener influencia en la estructura política provincial, mientras que Sadir construye un perfil propio de gestión, con foco en el equilibrio fiscal y en la administración de los recursos.

En paralelo, el intendente Jorge, con anclaje territorial en la capital, evalúa el impacto electoral que podría tener la municipalización sobre su principal base de sustentación y proyección política.

El intendente fue uno de los primeros en cuestionar la iniciativa y la definió como alejada del día a día de la gente. “Hay que invertir más para la gente que para la burocracia”, sostuvo.

Jorge, más cerca de Sadir en la interna, motoriza hace años una iniciativa en la dirección contraria: el “Gran Jujuy”, un esquema de gobernanza metropolitana que integra a Palpalá, Yala, San Antonio, Perico y San Salvador de Jujuy en un solo aglomerado urbano para trabajar en conjunto políticas públicas para la región.

Chuli Jorge intendentes de San Salvador de Jujuy Chuli Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy.

El debate también alcanzó al Concejo Deliberante, donde referentes radicales advirtieron sobre los tiempos del proyecto. Plantearon que la autonomía del barrio no debía quedar sujeta a una lógica electoral, pensando en el impacto que implicaría comenzar a considerar a la zona como un distrito separado de la capital.

La tensión fiscal en Jujuy

Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa que tomó estado parlamentario este jueves tiene que ver con el financiamiento requerido para llevar adelante la separata territorial. El proyecto contempla la creación de un fondo específico alimentado con el 50% de la venta de acciones de empresas estatales provinciales. En un contexto general de caída de recursos, la falta de ingresos estructurales generó dudas sobre su sostenibilidad.

El impacto potencial alcanzó otra discusión clave: la ley de coparticipación municipal. El Gobierno de Jujuy había impulsado un esquema para distribuir recursos de manera más equitativa, una demanda histórica de los intendentes, que quedó en suspenso.

Carlos Sadir apertura de sesiones 2026 Jujuy Sadir quiere avanzar con la discusión de la ley de coparticipación municipal.

Los jefes comunales observaron la municipalización como un riesgo. Señalaron que podría alterar el reparto de fondos en una provincia que aún no cuenta con un sistema formal de coparticipación.

Sadir busca equilibrar la situación avanzando con medidas de ajuste del gasto y suspendió transferencias extraordinarias a municipios. En paralelo, reforzó su presencia política en Alto Comedero con anuncios de obras, acompañado por el intendente.

Alerta radical por La Libertad Avanza

El trasfondo electoral explica parte de la intensidad del debate. En 2023, el oficialismo de Jujuy había logrado una estructura sólida y dominante, pero en 2025 la irrupción de La Libertad Avanza modificó ese esquema.

El frente gobernante cayó más de 11 puntos, mientras que el espacio libertario captó algo más del 21% de los votos. Este crecimiento no sólo absorbió apoyos tradicionales, sino que también redujo el voto en blanco. La capital provincial reflejó con mayor intensidad este cambio. Aunque el oficialismo mantuvo competitividad, surgieron diferencias territoriales marcadas entre Alto Comedero y el resto de la ciudad.

El Frente Jujuy Crece alcanzó 39,7% de los votos y La Libertad Avanza el 21,1%, con valores muy similares a los del total provincial. Sin embargo, al desagregar los datos, el comportamiento no fue homogéneo: en Alto Comedero el oficialismo cayó a 34,2%, mientras que LLA subió a 25,6%. En el resto de la ciudad el FCJ mejoró a 42,1% (ocho puntos más que en Alto Comedero) y LLA bajó a 19,3% (seis puntos menos).

Alto Comedero, que supo ser un territorio hostil al radicalismo hasta el triunfo de Morales en 2015, ya era menos oficialista en 2023, cuando el frente radical había obtenido 44,2% frente a 52,3% en el resto de la ciudad, pero en 2025 esa diferencia adquirió mayor relevancia con la irrupción libertaria. En este nuevo contexto, el oficialismo aparece aún competitivo en la capital, aunque con menor margen que en 2023, y con un factor territorial que gana peso, concentra el crecimiento libertario y se vuelve decisivo para el equilibrio electoral en la capital y, potencialmente, en la provincia.

En ese marco, la municipalización dejó de ser solo un debate administrativo y pasó a ocupar el centro de la disputa política en Jujuy, con implicancias directas en el armado electoral hacia 2027 y en la configuración del poder dentro del propio oficialismo jujeño.