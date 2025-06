Karina Milei pasa la motosierra en Las Fuerzas del Cielo por las peleas en X con los Menem

La caza de brujas de El Jefe empezó este fin de semana luego de un tuit de Martín Luna , quien milita en LFDC desde su cuenta en X @SagaszLuna, donde el viernes posteó un video con una supuesta persecución a cristianos en Nigeria por parte de un grupo islamita y escribió la frase "No odiamos lo suficiente al Islam".

De inmediato, le respondió por X Sharif Menem , sobrino y mano derecha de Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados. "Borrá esto pelotudo", fue la réplica del joven funcionario, que profesa el Islam. Lejos de sentirse amedrentado, Luna retuiteó la respuesta del joven Menem, mantuvo su posteo y abrió una grieta religiosa en La Libertad Avanza que no será fácil saldar.

Las Fuerzas del Cielo casi no intervinieron en el armado nacional para no molestar a Karina, aunque hicieron travesuras, como viajar a los cierres de campaña de Salta y Jujuy. Sí se ocuparon de pedir pista en la provincia de Buenos Aires, donde pujan con Sebastián Pareja , el armador designado por Karina, un exsecretario de Menem que supo ser asistente de Emilio Monzó. Es la pelea entre tuiteros y territoriales, que hasta ahora se reduce a PBA.

No odiamos lo suficiente al islam. https://t.co/L8eoSdLfoH — Sagaz (@SagazLuna) June 6, 2025

El filtro de Karina Milei

Una semana antes del lanzamiento de la juventud nacional, en noviembre, Caputo había propiciado el nacimiento de Las Fuerzas del Cielo con un acto en San Miguel, al que asistieron la plana mayor de su guerrilla digital, quienes desde ese día caminan con un pin en la solapa con el símbolo de la agrupación. Se destacan el diputado provincial Agustín Romo, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, Mariano Pérez (a cargo del canal Break Point) Tomás Jurado (artífice de la cuenta @PelucaMilei) y el tuitero Daniel Parissini (@GordoDan). Hasta 2023, este grupo solía encontrarse en las oficinas del legislador Ramiro Marra. Luego identificaron como jefe al asesor estrella de Milei.

También anotan en LFC el diputado nacional Santiago Santurio, el secretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez; y el cordobés Agustín Laje, ahora a cargo de la Fundación Faro, el think tank de Caputo, donde hacen base otras figuras que quieren ir al Congreso, como el pampeano Adrián Ravier. Caputo nunca logró poner un pie en el Congreso. No le encontró la vuelta. Quiso en diciembre sumarse a la rosca a través de su operador Manuel Vidal, pero no fue considerado interlocutor válido por la oposición.

Romo sigue la interna con precaución. Dio su primera entrevista este domingo, en La Nación, donde aclaró que Karina es la jefa del espacio y será quien arme las listas. Aunque sólo tiene 29 años, el diputado provincial logró una buena relación con Milei a partir de intercambios en las redes sociales, que le permitieron tener un lugar privilegiado en la campaña. Los unía el reconocimiento a Carlos Menem. El vínculo sigue intacto. Llegó a la Legislatura desde la séptima sección de la provincia y se convirtió en jefe de bloque.

Borra esto pelotudo. — Sharif Menem (@sharifmenem) June 7, 2025

Luna, quien fue director de Intercargo por gestión de Caputo, era uno de los protegidos de Romo en la campaña. Es el más interesado en competir en la provincia de Buenos Aires y por eso fue protagonista de los dos actos que armaron Romo y Parissini. Su cruce con Sharif podría dejarlo afuera. Según supo LetraP, Karina estuvo al tanto de ese intercambio y lo tendrá en cuenta. La interna se agravó cuando en la Rosada identificaron cuentas de X replicando mensajes contra el Islam que estarían controladas por activistas de FDC, como @elpasanteok y @Snakedocivess. Buscan responsables.

Sotelo, el preferido

Desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció que será candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, otras cuentas en X vinculadas con Caputo empezaron a exigir que la enfrente un pibe libertario sin prontuario, que es como abrirle la puerta a alguien de las FDC. Romo aclaró en su entrevista que tiene mandato de dos años y no renunciará para volver a competir.

Su relación con Pareja está en el peor momento, luego de quedar fuera de una foto grupal de LLA en provincia, lo que le valió una crítica en redes de @GordoDan. Sin Luna en la lista, Sotelo es quien cuenta con todas las fichas para ser candidato libertario por la tercera sección electoral, una zona que caminó como armador de la "Julio Argentino", que hasta 2023 era la juventud libertaria en PBA.

De hecho, muchos chicos coordinados por Sotelo, quien también tiene 29 años, fueron los que poblaron las inmediaciones del Hotel Libertador en 2023, cuando Milei ganó las elecciones. Karina fue la encargada de pedirle activar aquella convocatoria, sorprendida por las victorias de su hermano.

El vínculo nunca se perdió. La mayoría de aquella militancia se camulfó en las LFDC. Por esos días lo acompañaban a Sotelo Estefanía Albasetti, Fernando Iantorno, el influencer César Moreno, Soledad Pedernera, Guillermo Passini, Ezequiel Taboada, Pablo Carnevale y Milena Suárez.

La figura de Milei les permitió penetrar en barrios populares del gran Buenos Aires como San Francisco Solano y Villa Fiorito, donde desde hace dos años funciona un local liberal con militancia activa. Aún como funcionario de la cancillería, Sotelo fue activo en los actos de PBA, en algunos casos junto a José Luis Espert, quien en 2021 lo incluyó en su lista bonaerense para convertirlo en legislador. Luego Sotelo se fue con Milei. Ya después de las elecciones, el economista hizo el mismo camino. Ahora podrían volver a hacer campaña juntos.