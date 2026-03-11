La Justicia investiga fraude en la UOM y complica a Abel Furlán, que va por la reelección

A una semana del congreso nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario general Abel Furlán llega a la cita en la que buscará su reeleción en medio de un escándalo: la oposición llevó a la Justicia denuncias de fraude, violencia y padrones alterados en tres seccionales donde el oficialismo gremial se impuso en los comicios.

El 18 de marzo, el órgano electoral metalúrgico se reunirá para elegir la nueva conducción nacional del gremio. Furlán, que llegó al poder en 2022 al frente de una rebelión de seccionales que desplazó a Antonio Caló tras 18 años de mandatos consecutivos, buscará renovar su liderazgo sobre uno de los sindicatos industriales más importantes del país, pero el camino está minado.

El foco de las denuncias es la seccional Zárate -Campana , bastión histórico de Furlán y la que más electores aporta al congreso nacional por volumen de afiliados. La seccional votó la semana pasada y el oficialismo se impuso por 1809 votos contra 250. La Lista Naranja opositora encabezada por Ángel Derosso -ex secretario de Organización de la seccional, quien rompió con Furlán en diciembre de 2024- denunció una jornada electoral marcada por la violencia: hostigamiento con armas de fuego contra fiscales de la oposición, rotura de más de 20 urnas y presencia de grupos identificados como barrabravas ajenos a la localidad, que trabajaron -según la acusación- junto a efectivos de la Policía Bonaerense para impedir el acceso al escrutinio.

A eso se sumó la denuncia de manipulación de padrones. Según esta presentación que investiga la Justicia, fiscales de la oposición que habían sido convalidados por la propia Junta Electoral no figuraban en los listados habilitados para votar. Ante la negativa de ingreso a la sede sindical, los apoderados de la Lista Naranja convocaron a un escribano público que labró un acta de los hechos, respaldada por registros fílmicos. Francisco Tapia , miembro de la Junta Electoral, llegó a declarar en voz alta que no se permitiría el recuento de las urnas volantes en ningún establecimiento.

Oscar "El Zurdo" Martínez (a la derecha), mantuvo este viernes una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

La oposición abrió dos frentes judiciales simultáneos. En Zárate-Campana, el apoderado Diego Castillo presentó una causa penal que investiga los hechos del 2 y 3 de marzo. En paralelo, el abogado Santiago Arrizabalaga interpuso un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en Buenos Aires , que busca la anulación total de los comicios. El argumento central es que la voluntad del afiliado fue viciada mediante la manipulación de padrones y la falta de transparencia en la custodia de los votos.

Desde el entorno de Furlán acusaron a militantes de la Lista Naranja de haber intentado romper urnas en varias empresas, con al menos un episodio filmado. La oposición rechazó las acusaciones.

Acusaciones en La Plata y Morón

Lo de Zárate, dicen en la oposición, no fue un conflicto puntual. En La Plata, el candidato opositor Maximiliano Pierdominico denunció padrones con nombres duplicados, manejo arbitrario de urnas y volantes y fajas de seguridad sin firmar. El resultado oficial dio 791 votos contra 720 para la lista oficialista, aunque Pierdominico afirma que el conteo real fue 786 a 723. En Morón, el opositor Juan Carlos Gualano directamente no pudo presentar su lista: la Junta Electoral le negó los formularios hasta que un fallo judicial obligó a entregarlos, aunque la Cámara de Apelaciones terminó declarando abstracta la medida cautelar sin pronunciarse sobre la validez del proceso.

La seccional Zárate-Campana no es un frente más para Furlán. Es su casa política desde 2008 y la primera vez en tres décadas que enfrentó una lista opositora. Que esa elección haya terminado en los tribunales -con una impugnación que la Cámara del Trabajo deberá resolver antes del Congreso del 18- golpea fuerte la imagen del líder metalúrgico.

Elecciones en duda

Las denuncias electorales no son el único frente abierto. En las últimas semanas también trascendió una denuncia por un presunto convenio irregular entre la conducción nacional de la UOM y una empresa privada para la administración de los fondos del sindicato, con accionistas del entorno directo de Furlán.

Con ese cuadro encima, Furlán llega al Congreso del 18 de marzo en una posición al menos incómoda. La elección nacional se define por el peso de los electores que cada seccional aportó en los comicios de la semana pasada -un sistema indirecto donde el volumen de afiliados de cada filial determina la cantidad de votos en el Congreso-. Si la Justicia avanzara sobre la validez de los comicios de Zárate-Campana antes de esa fecha, toda la elección podría quedar observada.