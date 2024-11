La ficha sucia de CFK y el futuro en punto muerto del peronismo

La Nación La Nación anticipa con lujo de detalles ese fallo, que, de concretarse, implicaría una condena a seis años de prisión por direccionamiento de la obra pública y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos. La sentencia no quedará firme y seguirá en la Corte Suprema por el camino que habilite el tribunal de alzada: apelación o queja. En otras palabras, CFK no irá presa –de hecho, eso no ocurrirá en ningún caso por tener ya 71 años– y mantendrá provisionalmente su elegibilidad, pero la decisión la dejará como rehén permanente del alto tribunal y supondrá un hito en el debate político.