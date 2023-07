Frigerio estrenó plumaje de precandidato de Larreta y Bullrich

Fiel a su estilo, Larreta evitó mancharse los zapatos con el barro de la interna. Frente a las declaraciones del team Bullrich, con cruces en un tono cada vez más elevado, el jefe de Gobierno porteño eludió la posibilidad de entrar en la discusión. “Nunca me vas a escuchar hacer alusiones personales, chicanas. Yo no entro en eso porque para mí la unidad es la prioridad. Y jamás lo voy a hacer aunque, como pasó esta semana, otros lo hagan de mí. Porque mi convicción es que el valor de la unidad es indestructible. Atentar contra la unidad es atentar contra el cambio en la vida de los argentinos, que es nuestro objetivo. Para ganarle al kirchnerismo, tenemos que estar juntos. Para mí eso es lo más importante”, marcó.

Más difícil resulta, según la visión de Larreta, un trabajo conjunto con Javier Milei en el futuro. “El tango se baila de a dos. Yo lo que recibí de Milei son insultos y agravios personales. No veo voluntad del lado de él para coordinación o acuerdo”, dijo y en este mismo sentido, agregó: “siempre hablo del 70% para construir mayorías amplias, lo que significa mucho más que el 50% más uno. Hay que construir mayorías sólidas. Pero el 70% no es el 100%, no es la unanimidad. Yo con el kirchnerismo no me podría de acuerdo nunca. Con un espacio que promueve el juicio político a la Corte. O que abrió las cárceles y cerró las escuelas”.

Larreta llegó a la provincia en la noche del viernes, después de visitar Santa Fe y finalizó las actividades en el mediodía del este sábado. Como relató el mismo precandidato presidencial, mantuvo una cena con dirigentes del espacio, entre ellos el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, Fuad Sosa, en un claro mensaje para ponerle fin a la disputa por el pegado de los tramos nacionales al rival de Frigerio, Galimberti.

Por la mañana del sábado visitó el Hospital de la Baxada, en una actividad relacionada a la salud, puesto que estuvo acompañado por su ministro de Salud, Fernán Quirós, y por la precandidata a vicegobernadora Alicia Aluani, médica pediatra de Nogoyá con más de 40 años de trabajo. También mantuvo un encuentro con vecinos.