A estos integrantes del ala dura de la oposición, se suman los del espacio centenario: Alejandro Federico (Suipacha), Román Bouvier (Rojas), Daniel Cappelletti (Brandsen), Gonzalo Peluso (Magdalena), Edgardo Battaglia (General Arenales), José Castro (San Miguel del Monte), Osvaldo Di Nápoli (General Belgrano), Juan José Fioramonti (Lobería), Arnaldo Harispe (Lezama), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Esteban Reino (Balcarce), Roberto Suescun (Rauch), Gustavo Notararigo (Saavedra), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), José Luis Salomón (Saladillo), Ramón Capra (General Alvear) y Miguel Ángel Fernández (Trenque Lauquen), compañero de fórmula bonaerense junto a Grindetti.

Entre los intendentes por fuera del PRO y la UCR, los espacios mayoritarios se suman al proyecto halcón: Vicente Gatica (Bragado), Jaime Méndez (San Miguel), Manuel Passaglia (San Nicolás), Hernán Bertellys (Azul) y Javier Reynoso (Rivadavía).

Los territorios de gestión PRO que van con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad son: Ezequiel Galli (Olavarría), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), Gustavo Perie (Ramallo), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Pablo Petrecca (Junín), José Luis Zara (Carmen de Patagones), Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Entre los radicales que se alinean detrás del ala “moderada” de la oposición están: Gustavo Posse (San Isidro), Javier Olaeta (Arrecifes), Víctor Aiola (Chacabuco), Salvador Serenal (Lincoln), Matías Rappallini (Maipú), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Ángel Lunghi (Tandil), Facundo Castelli (Puán) y Martín Randazzo (General Lamadrid). Se añade también el nombre de Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), un vecinalista con perfil amarillo.

En 2021 ganamos la Provincia y este año vamos a volver a ganar. Para terminar con décadas de abandono y desidia se necesitan cambios rotundos, y sabemos cómo hacerlos. — Diego Santilli, June 24, 2023

Si bien Larreta y Santilli están 14 municipios abajo respecto al eje Bullrich - Grindetti, la evaluación política de este escenario difiere en cada equipo de campaña. En las oficinas de la calle Salguero calculan que en el reparto total del poder territorial por electores está arriba Santilli.

Llegan a esa conclusión sumando los electores de las 19 intendencias que le responden, que representan el 42,52% del total, mientras que los 33 bullrichistas equivaldrían a 37,77%. La suma de los puntos porcentuales no da 100 porque, como se dijo, hay seis intendencias que están afuera: dos que van con la estrategia de la V -colgados de halcones y palomas- y cuatro que buscan lo mismo.

En ese marco, la alianza que logró Santilli con Posse -quien es su compañero de fórmula- y con Lunghi resultan clave: la suma de electores de San Isidro y Tandil es comparable al total de unas 30 intendencias radicales del interior, alineadas al jefe de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. Hay otros territorios relevantes a un lado y otro de la interna. Lanús, San Miguel y San Nicolás son puntos sumamente relevantes para Bullrich, como lo son La Plata y Olavarría, para el jefe de Gobierno porteño.

Como sea, no hay dudas de que hasta el cierre de listas la jefa de los halcones logró posicionarse bien en términos de imagen y equiparar su intención de voto al de Larreta en muchas regiones, incluso, en alguna de ellas logra superarlo; todo, con un año menos de campaña sobre su espalda. Aún así, quienes rodean a Larreta confían en retomar el podio, sobre todo después de haber reconfigurado su estrategia electoral y haber cerrado en el tramo final acuerdos con dirigentes que no estaban en sus filas, como el radical Gustavo Valdés o el ex peronista Miguel Ángel Pichetto.